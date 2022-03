Festival Cinelatino celebra 20 años de ayuda al séptimo arte en América Latina

Afiche del Festival Cinelatino de Toulouse del 2020. Esta es la primera edición que se puede realizar desde el inicio de la pandemia.

Creado en 1989, el festival de Tolouse es uno de los más importantes para el cine latinoamericano en toda Europa. Doce largometrajes compiten en ocho categorías. La premiación será el 3 de abril.

Cine en Construcción es un programa particular: en lugar de proporcionar una ayuda para producir una película, se centra en subvencionar el tramo final del proyecto, cuando por falta de dinero no se puede terminar el montaje, o lograr su distribución, etc.

“Es un dispositivo que creamos en 2002 con José María Riba, en la época periodista en la AFP, y que era miembro de la dirección del festival de San Sebastián” recordó Esther Saint-Dizier, presidenta de honor de Cinelatino, en entrevista telefónica.

“Era una fórmula pionera que fue retomada por numerosos festivales a continuación”, explicó su organizadora.

La película argentina “Bolivia” llamó la atención de Riba (fallecido en mayo de 2020), que la seleccionó para el Festival de Cannes, donde también presidía la Semana de la Crítica.

Ese fue el germen de Cine en Construcción, que sigue gozando de éxito en el cine latinoamericano: este año las inscripciones en el programa aumentaron un 30% respecto a 2021.

“Podemos suponer que los autores, durante el confinamiento, han podido a pesar de todo rodar películas”, se congratuló Saint-Dizier.

“Bolivia” volverá a ser presentada en Toulouse con motivo de este aniversario, en una copia restaurada.

Entre las películas a concurso en Toulouse destacan “Utama” de Alejandro Loayza Grisi (Gran Premio del Jurado en Sundance) y “Eami” de Paz Encina, Tigre de Oro en el último festival de Róterdam.

Homenaje a Patricio Guzmán

Cinelatino prevé igualmente una retrospectiva y un homenaje al documentalista chileno Patricio Guzmán. Guzmán (80 años) lleva medio siglo documentando la vida de su país desde una postura política de izquierdas. Enfrascado en el montaje de su próxima película, no podrá estar presente en Toulouse por un problema de salud. “Un fuerte lumbago”, explicó vía telefónica.

“Tengo más o menos 16 largometrajes, cantidad de cortos... Siempre mi temática ha sido América Latina, y estoy satisfecho. Esta retrospectiva es sin duda alguna un paso adelante”, indicó.

Su última creación, “La cordillera de los sueños” fue galardonada con un Goya a la mejor película iberoamericana en la gala del cine español, el 13 de febrero. Y ya está pensando en un próximo proyecto. “Como documentalista estoy acostumbrado a trabajar constantemente. Hay que seguir, entregando lo mejor”, añadió.

Autor de documentales como “La Batalla de Chile”, sobre el golpe de Estado de 1973, Guzmán ha recibido prestigiosos galardones entre ellos el Oso de Plata del Festival de Berlín (2015) y el Gran Premio Europa (2010). Guzmán participará mediante videoconferencia en la apertura del festival y en un debate en torno a su obra.

Otro director latinoamericano objeto de homenaje será el argentino Matías Piñeiro, autor de obras como “Todos mienten” (2009). Siete películas suyas estarán en cartelera durante el festival.