Festival Gabo vuelve a Bogotá con 250 invitados de 37 países y entrada gratuita

Imagen de la edición 2025 del Festival Gabo. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Bajo el lema “Aquí estamos, aquí contamos”, regresa el Festival Gabo a Bogotá entre el 24 y el 26 de julio. El evento se realizará en 40 espacios de la capital y contará con 250 invitados de 37 países. Entre charlas, exposiciones y talleres, todos de acceso gratuito, se pretende “reflexionar sobre el presente e imaginar otros futuros para la región”, se lee en un comunicado.

El encuentro reunirá a periodistas, escritores, artistas, creadores y ciudadanos de toda Iberoamérica. El lema bajo el cual se desarrollarán las actividades fue ideado como “un llamado que nace de la necesidad de defender el periodismo riguroso, ético e innovador, y de la urgencia de contrarrestar las narrativas que intentan imponerse sin contraste, sin contexto y sin responsabilidad pública”.

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Para esta edición, el Festival Gabo se enfocará en las tensiones que atraviesan a América Latina y el Caribe, con conversaciones sobre los riesgos que enfrentan la democracia y el periodismo, y los debates que marcan las agendas sobre tecnología, cultura y medio ambiente.

“En tiempos en que la desinformación, la polarización y los autoritarismos tensionan la vida colectiva en las sociedades contemporáneas, el Festival Gabo reivindica el poder de las historias para ayudarnos a comprender la realidad, encontrarnos con los otros e imaginar futuros donde la democracia y la convivencia sean posibles. Decir ‘Aquí estamos, aquí contamos’ es afirmar que el periodismo, la cultura y la ciudadanía siguen siendo una fuerza viva para América Latina”, dijo Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo.

El festival contará con más de 150 actividades en 40 espacios. Entre ellos se encuentran: el Gimnasio Moderno, 13 bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) y el Centro Felicidad Chapinero, además del auditorio Carlos Corredor Pereira de la Pontificia Universidad Javeriana, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Cine Colombia del Centro Comercial Avenida Chile, Casa Malpensante, Casa Kitambo y la librería Ficciones.

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Entre los invitados se encuentran Catalina Gómez Ángel, periodista especializada en Oriente Medio; Widlore Mérancourt (Haití), redactor jefe de AyiboPost; Kunda Mani Dixit (Nepal),editor del Nepali Times en Katmandú; Óscar Martínez (El Salvador), jefe de redacción de El Faro; Almudena Bernabeu (España), directora ejecutiva de Guernica37; y Szabolcs Panyi (Hungría), periodista de investigación y editor de VSquare.

Además, entre los eventos destacados se encuentra una conversación entre Carmen Aristegui, directora general de Aristegui Noticias, y el expresidente y Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos, sobre cómo se sostiene un espíritu negociador y conciliador en una región donde la polarización, la desinformación y la desconfianza erosionan la vida democrática. La charla se realizará el 26 de julio en el Auditorio del Gimnasio Moderno a las 12:00 m.

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Por otro lado, personajes como Zako Sapey-Triomphe (Francia), jefe de Tecnologías Emergentes de Libération; Lucila Pellettieri (Argentina), capacitadora en Google News Initiative Latam; Clara Jiménez Cruz (España), cofundadora de Maldita.es; Silvia Bacher (Argentina) periodista, escritora y gestora social; Karen De la Hoz Rodríguez (Colombia), líder de Inteligencia Artificial de La Silla Vacía; y Ana Paula Valacco (Argentina), gerente de Programa y líder de Participación de JournalismAI, conversarán sobre el uso ético de la inteligencia artificial.

El arte y el periodismo cultural también tendrán un papel protagónico con conversaciones entre los artistas Natalia Gutiérrez (Colombia), Isabel Cristina Ramírez Botero (Colombia) y Miguel Mesa Posada (Colombia) sobre el legado de Beatriz González, Cecilia Porras, Débora Arango y Olga de Amaral, quienes pusieron a Colombia en el mapa del arte global. También, periodistas como María Jesús Espinosa de los Monteros García (España), Felipe Restrepo Pombo (Colombia) y Ana Teresa Toro (Puerto Rico)reflexionarán sobre el periodismo y la crítica cultural más allá de las lógicas del entretenimiento y el consumo.

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