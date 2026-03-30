FIAV 2026: programación para este inicio de semana en Bogotá

"Caperucita en Manhattan" es una adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite, escritora española del siglo XX. Las obras del FIAV se presentarán hasta el 5 de abril. Foto: Teatro La Abadía

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El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026) continúa con su recorrido por la capital. Para la programación de este lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo, los bogotanos podrán disfrutar de más de 20 eventos que se desarrollarán durante estos dos días, en distintos espacios de la ciudad.

A continuación, presentamos algunos de los eventos más destacados de los primeros días de esta semana. La programación del festival tendrá lugar hasta el 5 de abril, encuentre al final una guía con todo lo que necesita saber para planear su visita al FIAV 2026.

Hewa Rwanda. Carta a los ausentes

Esta producción internacional del director y actor ruandés Dorcy Rugamba aborda el genocidio en el país africano. La obra reflexiona sobre las voces de los desaparecidos y Rugamba convierte su interpretación en un homenaje a su padre y a su madre, quienes fueron víctimas de esta masacre sistemática en Ruanda.

Lugar: Planetario de Bogotá.

Hora: lunes y martes, a las 7:00 p. m.

Feo

Esta puesta en escena de la agrupación teatral El Escenario se basa en una experiencia real vivida por el dramaturgo, Juan Felipe Delgado, y el director, Camilo Martínez, durante sus años de colegio. Durante la salida final de grado once, el protagonista se enfrenta a una serie de eventos desafortunados que culminan en un inesperado accidente. Esto hará que los personajes reflexionen sobre el duelo, la juventud y la vida misma.

Lugar: Casa Teatrova.

Hora: lunes y martes, a las 7:00 p. m.

Geografías líquidas

Esta interpretación de la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa explora la relación que existe entre las comunidades afro y los cuerpos de agua que habitan, como los ríos, los arroyos y el mar. La danza se convierte en el espacio de encuentro para que estos geografías líquidas narren la memoria, la resistencia y la identidad de estas comunidades.

Lugar: Teatro Colón.

Hora: lunes, a las 8:00 p. m., y martes, a las 7:00 p. m.

Casting Lear

Inspirada en la premisa de “Rey Lear”, la clásica tragedia de William Shakespeare, esta obra se adentra en las relaciones que establecemos con las figuras paternas a lo largo de nuestra vida. En cada presentación, la directora Andrea Jiménez guia a un actor distinto por un recorrido emocional que reflexiona acerca del origen y el impacto que tienen los que nos anteceden sobre nosotros.

Lugar: Teatro Libre Centro.

Hora: martes, a las 8:00 p. m.

Caperucita en Manhattan

Esta adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite, escritora española del siglo XX, nos presenta a Sara Allen, una mujer que sueña con vivir en Manhattan. Un día decide ir a visitar a su abuela y se pierde en el camino, mientras tanto, descubre los personajes, los lugares y la música que le dan vida a esta característica zona de la ciudad de Nueva York.

Lugar: Teatro Libre Chapinero.

Hora: martes, a las 8:00 p. m.

Suite Akhunov

El Colegio del Cuerpo de Cartagena interpreta la obra del compositor ruso Sergey Akhunov, en una presentación que reúne la música de cámara con el arte visual inspirado en las creaciones del pintor francés Henri Matisse. De esta manera, se desarrolla una puesta en escena que entrelaza diversas disciplinas en un solo espectáculo para todos los asistentes.

Lugar: Teatro Cafam.

Hora: lunes y martes, a las 8:00 p. m.

Algodón de azúcar

Una feria de atracciones abandonada se convierte en el escenario donde la directora mexicana Gabriela Ochoa desarrolla la premisa de su obra. Aquí, un hombre se ve envuelto en un viaje lleno de miedo e incertidumbre, donde tres payasos lo obligan a enfrentarse a un recuerdo de la infancia que yacía reprimido en su mente.

Lugar: Teatro Julio Mario Santo Domingo.

Hora: lunes y martes, a las 8:00 p. m.

Preludio para un adiós

Basada en “Buenas noches, mamá” de la dramaturga estadounidense Marsha Norman, esta obra traslada la historia a un apartamento de Bogotá en los años ochenta, donde Gilda, la madre, y María, la hija, se ven confrontadas por el paso del tiempo y los conflictos que este causa, mientras atraviesan la que podría ser su última noche juntas.

Lugar: Teatro Bernardo Romero Lozano.

Hora: martes, a las 8:00 p. m.

Parao en la raya

Esta muestra de danza propone un recorrido por la historia de la champeta. A partir de la historia de unos amigos, los asistentes pueden acercarse a la champeta de una forma distinta, ya no solo como un género musical, sino como un fenómeno social que marcó la manera de relacionarse y crear comunidad en diversos barrios de Cartagena.

Lugar: Teatro Factoría L’explose.

Hora: martes, a las 7:00 p. m.

Para consultar los demás eventos que habrá el día de hoy, puede visitar la página oficial del evento www.fiavbogotá.com.

Además, no olvide consultar nuestra Guía completa para visitar el FIAV, en donde podrá resolver sus dudas sobre el evento y planear todo lo que quiera ver durante estos diez días.

Y no se pierda el cubrimiento completo de esta y otras noticias del mundo del arte en El Magazín Cultural de EL ESPECTADOR.