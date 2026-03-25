Así se puede asistir al FIAV 2026: boletas, escenarios, shows gratis y programación completa

Una de las obras destacadas de esta edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026) es "Numerical series", a cargo de la compañía de danza china TAO Dance Theatre. Foto: TAO Dance Theatre / FIAV

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Este viernes 27 de marzo comienza la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), un evento que convertirá a la ciudad en un epicentro para el teatro, la danza, el ballet, los títeres, el circo y mucho más. Durante 10 días, Bogotá recibirá alrededor de cien producciones nacionales e internacionales que se presentarán en diferentes escenarios del país.

Entre ellas, se encuentran 27 obras internacionales, 32 nacionales y 43 distritales. Es decir que cada día la capital tendrá un promedio de unas 20 obras que se presentarán en algunas de las 25 salas de teatro que participarán en el evento. Y esto sin contar las obras al aire libre que también harán parte de la programación.

Precisamente por el volumen tan alto de obras que habrá durante este tiempo, puede ser muy fácil perderse, por lo que aquí le traemos una guía con toda la información que necesita para programar su visita a la edición de este año del FIAV.

¿Qué ver en el FIAV 2026?

Lo primero en lo que tiene que pensar para planear su visita al FIAV 2026 es qué obras, o tipo de obras, le interesa ver durante estos días. Aquí, puede haber varios escenarios, pero todo empieza ingresando a la página oficial del evento: www.fiavbogota.com. Allí es donde usted podrá encontrar toda la información que necesita para programarse e incluso puede armar un calendario personalizado para que no se le pase ninguna de las obras que quiera ver.

En un primer escenario, usted ya sabe qué espectáculo no se quiere perder. En ese caso, bajo la pestaña “Obras” encontrará la sección “Todas las obras”. Si hace click ahí, encontrará una larga lista con todas las producciones que participarán en el FIAV, al igual que una barra de búsqueda donde podrá ingresar el nombre de la que usted quiere ver. Así podrá encontrar las fechas de presentación, el escenario y el link para adquirir sus boletas.

Ahora, puede que usted no tenga un obra en específico, sino un interés general por las artes vivas. En ese caso, bajo la misma pestaña “Obras”, podrá filtrar por género, por el país de origen de la producción o por escenario. Por ejemplo, podría buscar únicamente las obras que sean de ballet aéreo, aquellas que vengan de Francia o todas las que se vayan a presentar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, por poner algunos ejemplos.

(Lea también: FIAV Bogotá 2026: estas son las 30 obras nacionales seleccionadas para el evento)

Y, finalmente, si usted definitivamente no sabe qué quiere ver durante el evento, un buen comienzo sería fijarse en las obras de los invitados especiales. La Comunidad de Madrid y el Caribe colombiano serán los protagonistas de esta edición del FIAV y bajo la misma pestaña de “Obras” podrá encontrar todas las producciones que traen cada una de estas regiones y que constituyen algunos de los eventos más destacados de la programación.

Para más recomendaciones, le recomendamos ver la entrevista con Fabio Rubiano, uno de los curadores del FIAV.

¿Dónde es el FIAV 2026?

Una vez definidas las obras que le interesan, debe pensar en cuál es la mejor ruta para hacerlas. Muchas se concentran en una franja entre las 5:00 y las 8:00 p. m., por lo que es probable que pueda ver apenas una obra por día. Aunque, en el mejor de los casos y con buena planeación, usted podría estar asistiendo a tres espectáculos diarios, si así lo quisiera.

Para poder organizar esto, le recomendamos descargar la programación completa en pdf, a la que puede acceder también a través de la página oficial del evento haciendo click en el botón “Obras” y posteriormente en “Descargar programación (pdf)”. O, aún más sencillo, puede acceder haciendo click aquí.

A diferencia del primer método, con la programación en pdf usted tendrá una visión panorámica de las obras que se presentarán en la ciudad y los escenarios donde estarán. Puede utilizar esto a su favor pensando en qué teatros quedan cerca y así crear una ruta que le permita asistir a varios eventos en una sola jornada. Es importante que tenga esto muy presente, porque puede pasar que las obras que quiera ver no se crucen en horario, pero sí estén en extremos opuestos de la ciudad.

Como ventaja adicional, también tendrá disponible en la programación del evento la duración aproximada de cada espectáculo y la clasificación por edades, para que sepa a cuáles eventos están dirigidos a toda la familia y cuáles, solo para adultos.

Ahora bien, tenga en cuenta que en esta programación solo se incluyen aquellas producciones que estarán en las salas de teatro, pero habrá muchos más shows que se presentarán en espacios abiertos de la ciudad y que tendrán entrada libre (hasta completar aforo). Para ver todos estos, puede ir a la pestaña “Obras”, pararse sobre “Espacio” y hacer click en la opción que dice “Espectáculos de calle”.

Estos son los escenarios en los que se presentarán las obras del FIAV 2026:

Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán (Carrera 7 #22-47)

Teatro Libre Chapinero (Carrera 11 #61-80)

Teatro Libre Centro (Calle 12B #2-44)

Teatro R101 (Calle 70A #11-29)

Teatro Casa TeatRova (Calle 24 #4A-16)

Teatro El Ensueño (Transversal 70D #60-90, Sur)

Centro Nacional de las Artes - Sala Fanny Mikey (Calle 11 #5-60)

Centro Nacional de las Artes - Teatro Colón (Calle 11 #5-60)

Centro Nacional de las Artes - Sala Delia Zapata Olivella (Calle 11 #5-60)

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Calle 170 #67-51)

Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo (Calle 170 #67-51)

Teatro Ditirambo Galerías (Carrera 23 #50-66)

Auditorio Mario Laserna, Universidad de los Andes (Calle 19A #1-82)

Teatro Cafam (Av. 68 #90-88)

Auditorio Sonia Fajardo Forero, Universidad Konrad Lorenz (Cra 9 Bis #62-43)

Teatro Bernardo Romero Lozano (Calle 46 #28-30)

Centro Cultural Gimnasio Moderno (Cra 9 #74-99)

Teatro El Parque (Carrera 5 #36-05)

Teatro Taller de Colombia (Calle 10 #0-55)

Planetario de Bogotá (Calle 26B #5-93)

Plaza Cultural La Santamaría (Carrera 6 #26-50)

Teatro Quimera (Calle 70A #19-40)

Teatro La Factoría Tino Fernández L’Explose (Carrera 25 #50-34)

Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez (Av. El Dorado #25-40)

Teatro La Candelaria (Calle 12 #2-59)

Boletas

Una vez establecidas sus preferencias artísticas y la ruta que tendrá para los días del evento, es hora de adquirir sus entradas. El valor de cada una depende de varios factores como el espectáculo, la localidad escogida, el escenario y el horario de cada presentación.

Los eventos pagos del FIAV 2026 tendrán entradas desde los COP 11.200 hasta los 185.000., aproximadamente.

Aquí la recomendación principal es adquirir sus entradas con antelación debido a que ya hay espectáculos para los que se han agotado. Todas se pueden comprar a través de TuBoleta. Puede ingresar directamente a la página y buscar el nombre del evento o ingresar a la página del FIAV, buscar el evento en la pestaña “Obras” y hacer click en “Comprar boleta aquí”.

¿Hay alguna recomendación que nos haya hecho falta? ¿Alguna otra duda que tenga sobre el FIAV 2026? Ayúdenos a completar esta guía en los comentarios. Y para todo el cubrimiento de este festival, no olvide visitar El Magazín Cultural de EL ESPECTADOR.