Final de un capítulo en Bogotá: “Memorias del colapso”, última exposición de Espacio Continuo

Miguel Cárdenas y su visión postcataclísmica en "Memorias del colapso", se inaugura el 10 de septiembre en Espacio Continuo.
Foto: Cortesía Espacio Continuo
En el corazón de Bogotá, cuando las luces de Espacio Continuo se enciendan por última vez, quedará abierto un portal hacia los escombros y las semillas del tiempo. La galería se despide con Memorias del colapso, la más reciente exposición de Miguel Cárdenas, un universo donde...
Por Samuel Sosa Velandia
Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
