El Magazín Cultural
Final de un capítulo en Bogotá: “Memorias del colapso”, última exposición de Espacio Continuo

Este 10 de septiembre se inaugura en Espacio Continuo la exposición “Memorias del colapso” de Miguel Cárdenas, un viaje pictórico y escultórico que convierte el presente en ruina y germen a la vez. Entre arqueologías imaginarias y visiones de futuros inciertos, la muestra será la última en esta galería que cerrará definitivamente sus puertas.

Samuel Sosa Velandia
10 de septiembre de 2025 - 07:05 p. m.
Miguel Cárdenas y su visión postcataclísmica en "Memorias del colapso", se inaugura el 10 de septiembre en Espacio Continuo.
Miguel Cárdenas y su visión postcataclísmica en "Memorias del colapso", se inaugura el 10 de septiembre en Espacio Continuo.
Foto: Cortesía Espacio Continuo

En el corazón de Bogotá, cuando las luces de Espacio Continuo se enciendan por última vez, quedará abierto un portal hacia los escombros y las semillas del tiempo. La galería se despide con Memorias del colapso, la más reciente exposición de Miguel Cárdenas, un universo donde...

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
