Final de un capítulo en Bogotá: “Memorias del colapso”, última exposición de Espacio Continuo

Este 10 de septiembre se inaugura en Espacio Continuo la exposición “Memorias del colapso” de Miguel Cárdenas, un viaje pictórico y escultórico que convierte el presente en ruina y germen a la vez. Entre arqueologías imaginarias y visiones de futuros inciertos, la muestra será la última en esta galería que cerrará definitivamente sus puertas.