Galería Espacio Continuo anunció su cierre en Bogotá

Galería Espacio Continuo fue un espacio alternativo que respaldó, además, propuestas de artistas emergentes. Foto: Galería Espacio Continuo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un reciente anuncio en sus redes sociales, Galería Espacio Continuo ha confirmado el cierre definitivo de sus puertas: el fin de una etapa significativa en el arte contemporáneo de Bogotá. La galería abrió en 2021 en el barrio Chapinero y en 2023 se trasladó a una nueva sede en la misma zona.

El nuevo espacio de cuatro plantas permitió ampliar las áreas expositivas, lo que consolidó a Espacio Continuo como un referente en la ciudad. Bajo la dirección de Katy Hernández, la galería se centró en representar a artistas colombianos que exploran la complejidad del contexto nacional, enfocándose en temas como la violencia, el paisaje y la identidad cultural.

En medio de los agradecimientos, Katy Hernández, su fundadora, hizo un llamado a entidades públicas y privadas:

“Expandan su apoyo al arte colombiano. Sin su respaldo, las buenas intenciones se apagan y el riesgo creativo pierde oxígeno”.

Entre los artistas que representó la galería destacan nombres como Clemencia Echeverri, María Elvira Escallón y Ana María Rueda, cuyas exposiciones abordaron problemáticas como la ruina y el esplendor del paisaje, las huellas de la violencia en el país y la reconstrucción de identidad a través de la producción ancestral.

Además de las exposiciones individuales, Espacio Continuo promovió un programa alternativo de ciclos expositivos comisariados, con el objetivo de dar visibilidad a distintas voces del arte en el país. Entre los ciclos más destacados estuvieron El diorama y la lengua (2022), comisariado por Carolina Cerón, y La otra mano (2023), comisariado por William Contreras Alfonso.

El cierre de la galería representa la pérdida de un espacio importante para el arte contemporáneo en Bogotá, que apoyó nuestro panorama artístico local.