Foro de la Unesco: María Ressa pide el fin de la impunidad en internet

Maria Ressa, directora general y editora ejecutiva del sitio de noticias en línea Rappler, gesticula mientras habla con motivo del lanzamiento de su libro, en Manila (Filipinas), el 10 de diciembre de 2022. El nuevo libro de Ressa, "How to stand up to a dictator" (Cómo enfrentarse a un dictador), presenta parte de su autobiografía y parte de la importancia que tiene para la democracia el periodismo que denuncia los abusos y desafía la impunidad de quienes están en el poder.

Foto: EFE - FRANCIS R. MALASIG