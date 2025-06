Frases de Carlos Gardel sobre el tango, Latinoamérica y la vida

“Me voy de Bogotá, con la impresión de quedarme en el corazón de ustedes. Encontré en la mirada de las mujeres colombianas, en la sonrisa de los niños (que me hace acordar tanto a los niños de mi tierra), y en el aplauso de los bogotanos, un cariñoso afecto hacia mi persona. Si alguna vez alguien llega a preguntarme sobre las mejores atenciones que he recibido a lo largo de mi carrera, les aseguro que no podré dejar de mencionar al pueblo colombiano. ¡Gracias amigos!... ¡Muchas gracias por tanta amabilidad!... Yo voy a ver a mi vieja, pronto, y no sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. ¡Pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera hijo propio, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre!... ¡Hasta siempre, mis amigos!...”.