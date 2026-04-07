“Mi nombre es Emilia del Valle”, de Isabel Allende | Fragmentos de lectura

La novela “Mi nombre es Emilia del Valle” fue publicada por Isabel Allende en 2025. Foto: Plaza Janés

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“Mi nombre es Emilia del Valle” (2025) continúa con la saga sobre los “Del Valle”, familia que la escritora chilena Isabel Allende presentó en “La casa de los espíritus” (1982) y de la que continuó escribiendo en “Hija de la fortuna” (1998) y “Retrato en sepia” (2000).

En este libro, la protagonista es Emilia del Valle, hija de una monja irlandesa y un aristócrata chileno que la abandona. Cuando crece se convierte en una joven independiente y apasionada por la escritura, lo que la lleva a trabajar como corresponsal en la guerra civil de Chile. En medio de este contexto, Emilia vivirá una historia marcada por el amor y el conflicto, mientras emprende una búsqueda para descubrir esos hilos que la atan a la familia Del Valle.

Estas son algunas de las frases que encontrará en este libro y que se refieren a la escritura, el patriarcado, la muerte y la religión.