El freestyle colombiano está en su mejor momento. Además del nivel que han exhibido por fuera de las fronteras del país improvisadores como Camilo Ballesteros (Valles-T), Bassil Giuseppe Castellanos (elevn), Daniel Martin (Carpediem), Maribel Camilo Gómez (Marithea), entre otros, los ojos y oídos del mundo del free están puestos en las gargantas azufradas de los MC del país que tiene buena rima.

Hay varias razones que explican el buen momento de la improvisación en Colombia. Unas están sobre diagnosticadas como los podios consecutivos de Valles-T en las internacionales de Red Bull en 2018 y 2019, el minuto inolvidable de Carpediem frente a Bnet en Madrid, el título de Marithea en Combatemática en 2020 (primera mujer del mundo en quedar campeona internacional de freestyle) y/o la reconocida musicalidad y versatilidad de elevn en el circuito.

Hay otras razones que este año, a pesar de la pandemia, han hecho que las figuras más reconocidas del freestyle en habla hispana en todo el mundo se refieran a lo que se está haciendo para que Colombia deje de ser promesa y sea una potencia en esta disciplina.

Podemos hablar, por ejemplo, del surgimiento y consolidación de la K.O. Federación Freestye. Los formatos y el nivel de los MC’s han hecho que referentes de la disciplina como Dtoke, Chuty, Papo, Blon, Kapo013, entre otros, reaccionen a lo que pasa en esa competencia.

Hay que señalar además que, paralelo al nivel exponencial que han mostrado los MC’s, otros elementos que hacen parte del freestyle también se están consolidando. En este apartado habrá que hablar del DJ y también productor bogotano, Jbeat quien será el dueño de las tornas de la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2021 y que, además, es el DJ oficial de God Level, la misma K.O, en todas sus competencias.

Hay más. El pasado 22 de mayo, por primera vez en Colombia, Red Bull transmitió la final de un evento surgido en las calles. Se trató de CDB Legends, liga que durante cinco años ha organizado más de 25 eventos que llegaron a reunir a 185 freestylers en el icónico Parque de los Cuenteros.

Le invitamos a leer: Sobre cómo el freestyle lleva al límite el español

En esta misma línea, hay que hacer referencia al papel del host. Por un lado, Arcan FNX se ratifica mes a mes como el maestro de ceremonias por excelencia del underground colombiano y, por el otro Nazo, quien por cuarto año consecutivo conducirá la final de la Red Bulla Batalla de los Gallos. El host bogotano ya mostró de lo que es capaz de hacer en el circuito profesional. El año pasado, por ejemplo, además de llevar la batuta en la final colombiana, fue invitado a la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en Ecuador. Un logro histórico para el frestyle colombiano.

“Estamos a punto en el que Colombia está cerca a la industrialización del freestyle. Te lo explico con una analogía: estamos dentro de la mina a la que le hemos dado por diez años y ya casi encontramos el diamante. No nos podemos devolver. Estamos a punto de disfrutar los frutos que ya disfrutan en Argentina, México, Chile o España”, dice el bogotano que mucho antes de ser host, probó suerte como improvisador, pues Nazo batalló en las finales nacionales de 2012 y 2013. En ambas fue eliminado en cuartos de final.

Este año, además, se espera que aterrice definitivamente The Urban Roosters, la multinacional española del freestyle que organiza la FMS, una liga de improvisación que actualmente tiene presencia en Chile, Argentina, México, Perú y España.

La inminente llegada de la FMS a Colombia agita el mercado del freestyle

De a poco, esta disciplina que consiste en rimar sobre el bombo y caja va despertando el interés de los medios masivos de comunicación. Muestra de ello es que la final del próximo sábado será transmitida en vivo por Señal Colombia a las 8:00 p.m. y retransmitida a las 12 de la media noche por Caracol Televisión. Vea AQUÍ la transmisión del evento

Este año Señal Colombia, junto a varios de los finalistas de la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, grabó el primer reallity de freestyle que se filma en el mundo. Además: Colombia camina hacia la profesionalización del freestyle

De los 16 improvisadores que competirán este sábado, siete son debutantes, aunque con amplio recorrido en el circuito nacional.

Ellos son los debutantes en la final nacional de Red Bull Batalla:

Camilo Alejandro Vargas (Neg) El Mc bogotano de 25 años ha sido una de las revelaciones en el desarrollo de la K.O. Federación Freestyle. Llega al evento con rodamiento y la lengua bien afilada. Este estudiante de derecho de décimo semestre fue campeón mundial de la K.O.

Brayam Olarte (Wendigo). Este MC bogotano de 19 años es el actual campeón de BDM Bogotá. Lleva alg más de 4 años haciendo freestyle y en su fase previa de clasificación le vimos habilidades en el Flow, la respuesta y la agresividad.

Nayi Llanos (Pandora) Será la segunda mujer en competir en la final nacional en Colombia. En 2019 Marithea había marcado ese camino, pero ahora, esta MC de Jamundí, Valle del Cauca, de 24 años sigue escribiendo la historia que tendrá que contar además que, por primera vez en la historia de esta competencia, dos mujeres estarán en procura del título. Nunca se ha enfrentado con Marithea. ¿Será esta la primera vez?

Santiago Pérez (Vendetta) Es el primer cucuteño en llegar a esta instancia de la competencia. Tiene 17 años, será el más joven de los improvisadores que buscan título. En 2019 se clasificó directamente para la final nacional de BDM Colombia. Puesta en escena y flow son sus principales virtudes.

Diego González (Decko) Este tolimense de 21 años es el primer MC tolimense en acceder a la final nacional. El punchline, dice, es su principal virtud. Al igual que Neg, Decko compite actualmente en la K.O. Federación Freestyle.

José Rafael Bonilla (Azrael) es el primer venezolano que compite en una final Nacional de Red Bull Batalla en Colombia.

Nicolás Alzate (Alzate) Es el primer MC nacido en Bucaramanga que llega a la final colombiana de la Batalla de los dos toros. Tiene 22 años y considera que la puesta en escena y las respuestas, son su principal arma a la hora de batallar.

Yedson Flórez (Lokillo). Aunque para Lokillo este será su debut en esta competencia, su experiencia está probada en otros escenarios. El nacido en Dabeiba, Antioquia en 1987, es pentacampeón nacional de la trova, ha sido humorista en varios medios de comunicación y dueño de una dilatada trayectoria imitando personajes de la vida nacional.

En el grupo de los más experimentados nos encontramos con dos MCs que buscan el bicampeonato: Carpediem y Big Killa. El MC bogotano elevn desea el tricampeonato. ¿Alguno lo logrará?

elevn

La del 2021 será la cuarta presentación de elevn en una final nacional de Red Bull Batalla. Antes del título que logró en 2017, tras derrotar en la final a Big Killa, el músico bogotano se había presentado en 2014 y luego en 2018.

El año pasado, Pepe (como lo llaman algunos) se trazó un objetivo: ser un niño en el escenario. Y aquello fue evidente. El MC bogotano compitió, pero se divirtió. Fluyó por las bases y volvió a disfrutar como aquella primera vez en la que fue campeón. Una imaginaria a su papá y una alta dosis de emotividad terminó por inclinar la balanza a su favor aquella noche del 31 de octubre de 2019, justo el día que acaba de cumplir 27 años.

“Fue la persona que se me ocurrió llamar porque ha sido mi punto débil en la vida. Hemos estado distantes muchos años y sentí que era la oportunidad de hablarle directamente”, dice.

Los MC que buscan el bicampeonato

Big Killa

La final nacional de este año será una oportunidad más para mostrarlo y demostrarlo. No es retórica. Porque si además de lo que dice Chuty, le sumamos, por ejemplo, lo que anuncia Daniel Rendón García (Big Killa), el MC más veterano del circuito colombiano y quien este 2021 participará en su séptima final nacional consecutiva, hay razones de peso para empezarse a frotar las manos desde ya. “Este año van a tener la mejor final nacional vista hasta ahora”, les anunció a sus seguidores hace unos días.

El MC de Medellín está haciendo historia. Ningún otro improvisador en la historia de la batalla de los dos toros en Colombia suma tantas presencias en el certamen. En 2014 fue el campeón y desde entonces ha buscado sin interrupciones el bicampeonato. Los esfuerzos no han sido del todo en vano. En 2017 y 2019 fue subcampeón y su a.k.a. es emblema de la vieja escuela del freestyle colombiano.

Carpediem

Del Carpediem que se le presentó al mundo con aquel minuto inolvidable en los octavos de Final Internacional de Madrid de 2019 ante Bnet, se conservan varias cosas, pero otras cambiaron para siempre.

“Tengo otra mentalidad. Veo el freestyle de una forma muy distinta. Soy un Carpediem nuevo, con una mentalidad distinta. Y afronto las cosas de otra manera. El freestyle lo convertí en una disciplina. Le dedico más tiempo y dedicación. Ya no es solo un hobby, sino un estilo de vida”, dice el MC bogotano.

De aquella noche en la capital de España Carpediem recuerda: “En el escenario no sentí nada. Pensé que a nadie le había importado y que la gente no había conectado. Por dentro dije: ‘¿tanto para nada?’. Después lo escuché y dije, ‘ese fue un minutazo’. En la rueda de prensa me empezaron a hablar de eso y caí en la cuenta de lo que había hecho. Antes no, estuve siempre cabizbajo, pero en realidad fue una muy buena presentación”.

Al respecto, Chuty, bicampeón de la Red Bull en España (2013 y 2017); tricampeón de la FMS de su país (2017, 2018 y 2019) y quien será jurado este año el próximo sábado en el Movistar Arena de Bogotá dice: “Colombia es uno de los países que tiene más nivel en el circuito y tiene talento para ser potencia mundial. Si bien es cierto que Valles-T (Camilo Ballesteros) es la cara más reconocida en el exterior, este año hemos tenido la oportunidad de conocer nuevos talentos que se han mostrado en la nueva liga profesional que se creó (K.O. Federación Freestyle). Estoy ilusionado porque me gusta conocer otros países y sus capacidades. Cuando esté allí me empaparé un poco más sobre cómo se respira el freestyle en Colombia”.

Finalmente, el rapero bogotano Ali Aka Mind, quien será jurado junto a Chuty y Diana Avella, dice: “Nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Me alegra mucho. SI han llegado a este punto es porque lo han hecho bien. No gana el más grosero sino el más inteligente. El que más tiene habilidad, potencia, presencia. Claramente el freestyle está viviendo el mejor momento de su historia”.

Los clasificados son:

Elevn

Carpediem

Marithea

Token

Big Killa

Bless

Wendigo

Neg

Pandora

Alzate

Vendetta

Filósofo

Decko

Azrael

Lokillo

Airon PunchLine

Vea en vivo la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos