Galería Uffizi en Italia sufrió ciberataque, pero aclaran que no robaron datos sensibles

La Galería Uffizi es el museo más importante y visitado de Italia y uno de los más admirados del mundo. Custodia un patrimonio histórico y artístico incalculable y cuenta con una facturación de 60 millones de euros. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Galería de los Uffizi de Florencia (centro de Italia) confirmó haber sufrido un ataque de hackers aunque precisó que el robo informático no ha afectado a datos sensibles sobre la seguridad del museo y que el traslado de joyas al Banco de Italia estaba previsto desde hace meses.

De acuerdo con el diario el Corriere della Sera, este ataque supuestamente había afectado el archivo fotográfico de este espacio, así como los códigos de acceso, las contraseñas, el sistema de alarma y otros elementos de seguridad dentro del museo.

Esto habría llevado a que la galería cerrara una de sus zonas, resguardara las joyas del Tesoro de los Granduques (los Médici) en el Banco de Italia y tapiara varias puertas de seguridad para evitar posibles robos.

Sin embargo, el museo ya ha salido a desmentir esta información. “No se robaron contraseñas. Ninguna en absoluto, porque los sistemas de seguridad son de circuito cerrado interno y no están abiertos al mundo exterior”, indicó el museo que añadió que “no existe ninguna prueba de que los piratas informáticos contaran con mapas de seguridad”.

En cuanto al Tesoro de los Médici, explicó que “permanece cerrado debido a que la renovación de todo el museo fue adjudicada mediante una licitación convocada en septiembre y por lo tanto, las piezas debían ser retiradas antes del inicio de las obras”.

El Museo aclaró que las puertas tapiadas son, en parte, un requisito del plan de prevención de incendios. También dijo que los días de inactividad del museo “están relacionados con el tiempo que tardó en restaurarse la copia de seguridad, lo cual se completó y no se perdió información”.

El origen y prestigio de La Galería Uffizi

La Galería Uffizi es el museo más importante y visitado de Italia y uno de los más admirados del mundo. Custodia un patrimonio histórico y artístico incalculable y cuenta con una facturación de 60 millones de euros y un flujo de caja diario que, en los días de mayor afluencia, alcanza el medio millón de euros.

Esta Galería fue fundada a partir de un encargo que le hizo Cosimo I de Médici, primer Gran Duque de Toscana, a Giorgio Vasari, uno de sus artistas favoritos, en 1560. Esto con el propósito de albergar las oficinas administrativas y judiciarias de Florencia, los “Oficios” (“Uffizi” en italiano).

Posteriormente, Francisco I, el hijo de Cosimo I, convirtió la planta superior en una galería de arte para resguardar la colección de los Médici. Uno de los elementos característicos de esta construcción es un pasadizo elevado que conecta el Palazzo Vecchio con el Palazzo Pitti, para que los Médici pudieran movilizarse entre sus residencias. La galería fue finalmente abierta al público en 1769.