Gioconda Belli afirma que la revolución de Nicaragua ha sido “traicionada”

”Lo que ha pasado en Nicaragua es una traición a los ideales de la revolución, nosotros fuimos jóvenes que estuvimos dispuestos a dar la vida, mucha gente dio su vida por la revolución nicaragüense, esas personas, esos muertos, deben esta ahora revolviéndose en sus tumbas, viendo cómo se ha falseado toda idea, la ética, los principios de la revolución sandinista”, dijo Belli, en un mensaje emitido en sus redes sociales.

Como cada 19 de julio, Ortega fue el centro de la celebración del aniversario de la revolución, pero su figura es cuestionada por el establecimiento ya que una serie leyes, de cara a las elecciones de noviembre próximo, han llevado a la cárcel a más de una veintena de líderes opositores, incluyendo a seis aspirantes presidenciales, que aparecen en una lista de 156 personas consideradas “presos políticos”.

La ola de arrestos pudo haber alcanzado al exministro de Educación Humberto Belli, hermano de la autora de “El país de las mujeres”, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, pero este huyó a tiempo al exilio, condición que comparte con la poeta.

”Hay tanta gente presa en este momento que se atrevió a pedir un cambio, que se atrevió a plantear que no se podía siempre seguir de la misma manera, con Daniel Ortega y Rosario Murillo atornillados al poder, incapaces de aceptar que ya su pueblo no los quiere”, lamentó la también escritora de la novela “El infinito en la palma de la mano”, que le mereció el premio Premio Biblioteca Breve de Seix Barral 2008.

”Es un 19 de julio triste, desgarrador para mí, siempre pienso en todos esos que murieron, gente joven con gran potencial, y pienso que debemos aprender que los cambios son graduales”, agregó la autora del poema “Canción de cuna para un país suelto en llanto”.

Belli dijo que anhela un sistema político “que no cambie con cada persona que viene al poder”, con “instituciones fuertes, justicia, con gente que no se venda, con gente que no sea corrupta”, con un Poder Legislativo que no responda “a una orden de arriba”, y “con personas que tengan criterio”.

”A 42 años del triunfo de la revolución popular sandinista, el 19 de julio de 1979, tenemos que luchar otra vez contra una dictadura”, puntualizó.