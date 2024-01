Globos de Oro 2024: “Anatomy of a Fall” se impone a “Barbenheime” en Mejor guión

Esta noche se realiza la la 81.ª edición de los Globos de Oro en Los Ángeles. Foto: Penske Media - Michael Buckner

Tras una restructuración de los Globos de Oro, los premios vuelven a ser televisados este año por TNT, además de su trasmisión por la plataforma de streaming HBO Max, que desde las 7:00 p.m. acercó a los espectadores a la última hora de la alfombra roja.

A Mediados de 2023, los premios que eran otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, fueron vendidos tras una series de escándalos que los salpicaron en la ceremonia de 2021, no solo por las voces de protestas que surgieron por la falta de representación afroamericana entre los miembros de la asociación hoy disuelta, sino por las malas prácticas de algunos de ellos, quienes habrían incurrido en tráfico de influencias y corrupción, de acuerdo con una investigación revelada por Los Angeles Times.

Ante aquel panorama, NBC se abstuvo de transmitir los Globos de Oro 2022. De hecho, esa ceremonia no fue televisada por ningún canal. Este año, el certamen regresa con algunos cambios, como dos nuevas categorías: Logro cinematográfico y de taquilla, y Mejor Actuación en Stand-Up.

Otro de los cambios son los jurados que participaron en la elección de las películas, conformado por votantes de distintos países. Dentro de aquel listado, integrado por 108 personas, se encuentran cuatro colombianos: Jerónimo Rivera, Manuel Estévez, Liliana Blandón Zapata y Luis Felipe Raguá Miranda.

Los premios, que esperan volver a posicionarse este año, no han escapado al fenómeno Barbenheimer, aunque Barbie y Oppenheimer compitan en categorías distintas. La primera está nominada como Mejor película musical y comedia, mientras que la segunda aspira a llevarse el galardón a Mejor película de drama.

El comediante y actor Jo Koy, anfitrión de los Globos de Oro, se suma al fenómeno “Barbenheimer” halagando entre chistes a ambas películas (“Barbie” y “Oppenheimer”). También aprovecha para saludar a personalidades como Robert De Niro, nominado a Mejor actor de reparto por “Killers of the Flower Moon”, entre otros. Koy dedica algunas palabras a los programas nominados a Mejor serie televisión dramática como “Succession” y “The Crown”, entre otras.

Da’Vine Joy Randolph, “Los que se quedan”, se lleva el galardón.

“Ha sido un sueño trabajar con ustedes. Ahora soy una mejor artista gracias a ustedes”, dijo. Agradeció también a su familia.

Robert Downey Jr, “Oppenheimer”, se queda con el Globo de Oro

“Muchas personas se acercan desde el verano y me dicen que no me pueden conocer. Dijeron que necesitaban reiniciar mi carrera y es muy divertido demostrar a los agentes que tenían razón”, dijo, entre otras cosas.

Ali Wong, “Beef”, se llevó el premio. Una categoría que competía con las actrices Riley Keough, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Juno Temple y Rachel Weisz.

Beef recibe su segundo premio esta noche gracias al galardón que se llevó Steven Yeun. “Un abrazo a mi hija. Estoy agradecido, acabo de ser sujeto de amor, buena voluntad, y eso lo aprecio. Johanna, gracias, tú eres mi fuerza”, dijo.

Elizabeth Debicki, “The Crown”, se llevó el Globo de Oro.

“Esto es demasiado asombroso para mí”, dijo, luego de agradecerle a varias personas, como a su madrina y familiares, entre otros.

El Globo de Oro fue para Matthew Macfadyen por “Succession”, quien ya recibió el Emmy por este papel. “Gracias a todos. He adorado cada segundo por haber interpretado a esta mancha humana que es Tom”, dijo. El actor agradeció al elenco, a los escritores, a los productores y otros.

El fenómeno Barbenheimer fue derrotado por Anatomy of a Fall, quien se llevó el galardón en esta categoría.

“Mi pareja y yo pasamos todo el día escribiendo el guion de Anatomy en mi apartamento, es raro, pero nadie murió. No sé exactamente cómo las cosas sucedieron, pero gracias por motivarme a hacer exactamente lo que amo”, dijo la guionista de Anatomy of a Fall.

El Globo de Oro fue para Jeremy Allen White por “The Bear”, quien agradeció, entre otros, a su elenco: “Los quiero mucho a todos ustedes. Tuve que haber hecho algo bien en la vida para estar en su compañía. Tengo mucha suerte de hacer esto. Gracias”, fueron algunas de sus palabras.

El galardón fue otorgado a Ricky Gervais por “Ricky Gervais: Armageddon”. El comediante no asistió a la ceremonia de premiación. Es la primera vez que esta categoría se incluye dentro de los Globos de Oro.

“Anatomy of a Fall” obtiene su segundo premio de esta noche.

“Esta cinta es sobre la verdad, la capacidad de atraparla. Quería que fuera la obsesión de un niño, que está presente esta noche. Gracias a mis increíbles productores. Gracias al Festival de Cannes, en donde todo inició. Gracias a mis dos hijas, las amo”, fueron algunas de las palabras de Justine Triet, directora de la cinta.