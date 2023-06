Los Globos de Oro fueron vendidos tras una serie de escándalos

Los Globos de Oro fueron entregados durante 80 años por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Foto: AP - Matt Sayles

Desde hace 80 años, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) era la encargada de otorgar los Globos de Oro, pero todo cambió ayer. El grupo de periodistas decidió vender los premios y con aquella decisión también puso fin a la HFPA. Los activos fueron comprados por la sociedad de cartera Eldridge Industries y la productora de televisión multinacional estadounidense Dick Clark Productions de la que también es dueño Eldridge Industries, al igual que Penske Media Corporation.

Al parecer la venta de los Globos de Oros no afectará a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, quienes pasarán a ser parte de una entidad privada, que todavía no cuenta con un nombre, pero que buscará expandir los premios como marca.

Se desconoce si se les permitirá a los miembros que continúen laborando como freelancer, pues la mayoría de ellos son periodistas independientes relacionados con el mundo del espectáculo. Votar por las cintas premiadas, ver películas y programas de televisión, redactar artículos para una página web de los Globos de Oros y producir piezas promocionales serán algunas de las tareas que deberán desarrollar por un sueldo de 75.000 dólares anuales.

Tras la disolución de la HFPA, las ganancias de los premios pasarán a ser destinados a la Golden Globe Foundation, una nueva entidad sin ánimo de lucro, que seguirá con las causas filantrópicas que venía emprendiendo la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood durante los últimos 30 años, a través de donaciones. Pero, más allá de las causas benéficas, los premios han sido blanco de críticas.

En 2021, el diario estadouninse Los Angeles Times reveló una investigación que dejó en evidencia las malas prácticas en las que estaban incurriendo algunos de los miembros de la HFPA, como tráfico de influencias y corrupción, pues eran invitados a viajes u obtenían algún otro tipo de beneficio de los estudios y luego las producciones salían favorecidas en los Globos de Oro, como al parecer sucedió con Emily in Paris, de acuerdo con Los Angeles Times.

“En 2019 un grupo de 30 integrantes de la HFPA se hospedó en un lujoso hotel de París dos noches mientras visitaba los escenarios de Emily in Paris con todos los gastos pagados. La serie figuró entre las nominadas a mejor comedia. Ningún medio de crítica televisiva y ninguna quiniela la situaba entre las posibles candidaturas”.

Además, días antes de que se realizara la ceremonia de los Globos de Oro del 2021, surgieron voces de protesta en contra de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por no tener miembros negros. A pesar de que el grupo se comprometió a ser más diverso, al año siguiente la NBC decidió no transmitir los premios. “Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022″, expresaron en aquel momento a través de un comunicado.

Los Globos de Oro volvieron a ser transmitidos este año por los canales de NBC. El 7 de enero de 2024 se realizará la 81ª edición de estos premios.

