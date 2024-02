El soporte y la luz de la poesía

La tertulia de Gloria Luz Gutiérrez ha sido, entre otras cosas, un espacio para la visibilización de escritores.

¿Qué disfruta de la poesía?

La poesía nos ayuda a vivir. Nos inspira. Creo que la encontramos en la naturaleza y en los seres humanos. Esta sensibilidad que tengo por ella siempre ha estado presente en mí, y despertó gracias a una profesora de Literatura que tuve en el bachillerato, que antes de empezar cada clase nos recitaba un poema. Los compartía de tal manera que me llegaban al alma. Creo que es una buena manera de comunicarnos y expresar los sentimientos que no sabemos describir.

¿Cómo aplica la poesía a su vida?

Hay un verso de Aurelio Arturo que dice: “Los días que uno tras otro son la vida”. Soy una persona convencida de que la vida es el día a día, y así como él lo expresa es como yo lo creo. Hace años trabajo como directora de una fundación social en la zona 14 de Bogotá, y un verso de Gonzalo Arango describe: “Una mano / más una mano / no son dos manos; / Son manos unidas. / Une tu mano / a nuestras manos / para que el mundo no esté / en pocas manos”. Versos como estos concretan lo que pienso sobre la vida y me invitan a tomar acción.

¿Cuál es el origen de la tertulia literaria Gloria Luz Gutiérrez?

Es una iniciativa que lleva 24 años y surge de mi amistad con la poeta María Mercedes Carranza, quien fue directora de la Casa de Poesía Silva. Le había comentado que estaba interesada en realizar reuniones para hablar sobre poesía en mi casa, y ella me apoyó advirtiéndome que esperaba que el lugar no se convirtiera en una fiesta, sino en un encuentro propicio de las letras. Después quisimos darle una mirada más académica a las reuniones y así llegó Federico Díaz-Granados. Hemos tenido tertulias de hasta 200 personas, en las que por años hemos abarcado diferentes autores, textos y movimientos literarios.

¿En qué momento fue creado el Premio Nacional de Poesía Obra Inédita?

Surgió en 2006 como un espacio para dar visibilidad a los autores. Este año celebramos su décima edición. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1.° de marzo. Los primeros tres puestos obtendrán una remuneración económica y la publicación inédita de sus libros. Hemos tenido jurados como Juan Gustavo Cobo y Jota Mario Arbeláez, y algunos de los ganadores han sido Giovanni Gómez y Patricia Ariza, quien fue ministra de Cultura, entre otros. Las personas que han sido reconocidas con este premio se han dedicado a divulgar la poesía y a seguir creando estos espacios.

¿Cada cuánto se realizan estos premios?

Se realizan cada dos años. Durante el primer año realizamos la convocatoria y tras una deliberación, se elige a los ganadores que luego son mencionados en la Feria del Libro, por ser un espacio propicio para que el público conozca a los autores. Tenemos una alianza con la editorial Valparaíso, que ha llevado los libros seleccionados a librerías españolas.

¿En qué consiste la tertulia de arte, otra de sus iniciativas?

Cada tercer martes del mes nos reunimos alrededor de la proyección de las imágenes de varias obras que Jaime Franco y Juan David Zuloaga, en su función de curadores, eligen para ser mostradas. Este es un espacio para dar a conocer a los nuevos artistas y está dirigido principalmente a los jóvenes, que en esta época de las redes sociales se han olvidado de reunirse con otras personas para debatir alrededor de un tema.

¿De qué se trata el proyecto la Maleta Viajera?

A diferencia de la tertulia literaria, que se realiza en el mismo lugar cada primer martes del mes, con la Maleta Viajera llevamos a los autores y poetas a visitar centros educativos, plazas de mercado, cárceles y zonas marginales para convertirlas en lugares de fiesta. Llevamos a escritores infantiles y proponemos temas de interés para hablarlo con las comunidades. Hace algún tiempo tuvimos una alianza con Transmilenio en el que los usuarios encontraban poemas en cada estación.

¿Cree que la poesía cambia vidas?

Sí, absolutamente, aunque a veces algunas personas crean que puede ser algo compleja o difícil de entender. Mi misión ha sido divulgarla todos los días. La poesía ilumina, te ayuda a salir de momentos oscuros para entrar a otros que te dan más fuerza. Te apoya en momentos de emoción, de alegría y de amor, pero también sirve para desahogar las angustias y los momentos tormentosos; como dicen algunos psicólogos: el observador desaparece una vez observado.

¿Cómo describiría la sensación que le queda al terminar cada trabajo en estos espacios?

Una gran satisfacción. Aunque siempre esté presente el estrés de hacerlo, al finalizar me digo: ¡uf!, lo logramos. Mi casa, donde realizamos la tertulia, se ha convertido en un recinto sagrado para la poesía y la literatura. Este es un espacio de comunicación del alma con el alma, donde el artista, el escritor y el poeta se sienten realmente escuchados. Aunque tengo otros trabajos, este me mantiene activa en la literatura y busco el tiempo para lograrlo y seguir avanzando.

