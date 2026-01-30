Gobierno dará nuevo bono de $230.000 a adultos mayores del sector cultural sin pensión

Quienes deseen inscribirse al programa deberán hacerlo antes del 10 de febrero de 2026. Foto: MinCulturas

A partir de este viernes 30 de enero está habilitada la nueva plataforma “Cultura es dignidad mayor”, en la que artistas, sabedores, gestores culturales y demás actores del sector cultural que estén en edad de pensión podrán aplicar para recibir una renta básica por parte del Gobierno Nacional. Esta iniciativa se hace en colaboración entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social.

Según afirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, esta iniciativa entregará una renta básica solidaria de COP 230.000 mensuales a 50.000 adultos mayores dedicados al arte y la cultura.

A partir de ahora, “Cultura es dignidad mayor” se integra al plan de esta entidad “Colombia mayor”, que busca proveer a personas de la tercera edad con recursos suficientes para su subsistencia, en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de este sector de la población. En ese sentido, este proyecto además busca reconocer a aquellos que, a lo largo de su vida, han contribuido a la creación, difusión o gestión de la cultura.

“Con Cultura es Dignidad Mayor, el Estado colombiano reconoce que la cultura también es trabajo, que la memoria viva del país se sostiene en personas concretas y que quienes han cuidado nuestros saberes, oficios, lenguajes y expresiones artísticas merecen protección social y condiciones de vida dignas”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes, y los Saberes, Yannai Kadamani.

Para poder acceder a este subsidio, las personas deben inscribirse en el aplicativo que ya está disponible en la página dignidadmayor.mincultura.gov.co. Tenga en cuenta que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m.

Condiciones para aplicar a “Cultura es dignidad mayor”

El programa “Cultura es dignidad mayor” está dirigido a personas naturales creadoras, portadoras del patrimonio, sabedoras, gestoras culturales, y a quienes desarrollan oficios o labores relacionadas con el amplio campo de las artes, las culturales y los patrimonios. Esto incluye a personas de todos los campos culturales, entre ellos: artes, músicas, danzas, teatro, circo, literatura, patrimonio, oficios tradicionales, cocinas ancestrales, saberes populares, culturas campesinas, así como comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, entre otros.

Pero, además de pertenecer al sector cultural, todos los beneficiarios deben cumplir con otros requisitos para poder acceder al programa.

Quienes se inscriban en el aplicativo deberán cumplir con las siguientes condiciones:

No tener pensión. Ser colombiano o colombiana. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. Tener mínimo 60 años para mujeres y 65 para hombres. Pertenecer a los grupos A, B y subgrupo C1 de acuerdo con Sisbén IV. Soportar ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes la condición de agente cultural.

Una vez se cierren las inscripciones, los ministerios pasarán a una etapa de revisión y validación de cada uno de los perfiles para después hacer la postulación ante Prosperidad Social, que se encargará de girar los recursos.

Para más información, quejas o inquietudes con respecto al programa, el Gobierno Nacional ha puesto a disposición del público los siguientes canales:

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Calle 9 # 8-31

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (excepto días festivos).

Telefónico

Línea fija en Bogotá (601) 3424100.

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (excepto días festivos).

Correo electrónico

dignidadmayor@mincultura.gov.co

Líneas oficiales de Prosperidad Social

Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional: 01 8000 95 1100