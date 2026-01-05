Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Gobierno de Trump pidió a la prensa no dar información previa del ataque militar a Venezuela

La petición se realizó para proteger a las tropas estadounidenses durante la intervención en el país latinoamericano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
05 de enero de 2026 - 01:08 p. m.
CBS fue el primer medio en informar que el ataque a Venezuela había sido ordenado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
CBS fue el primer medio en informar que el ataque a Venezuela había sido ordenado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Foto: EFE - NICOLE COMBEAU / POOL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los periódicos The New York Times y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del Gobierno Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó este sábado el medio especializado Semafor.

El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente de EE.UU., Donald Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

Vínculos relacionados

Venezuela está entre la esperanza y la incertidumbre, opinan escritores
Intelectuales opinaron sobre la incursión militar de EE. UU. y la captura de Nicolás Maduro
La sostenibilidad del Ministerio de las Culturas y los eventos que marcarán 2026

CBS fue el primer medio en informar que el ataque había sido ordenado por el mandatario estadounidense, citando fuentes de la Casa Blanca.

De acuerdo a Semafor, los dos rotativos mantuvieron una antigua política para no revelar información que ponga en peligro la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

En la rueda de prensa, desde su residencia de Mar-a-Lago, sobre el ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tanto el mandatario estadounidense, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacaron la precisión del operativo que no dejó ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses que lo ejecutaron.

El Congreso de EE.UU. no habría sido avisado con anticipación sobre el ataque en el que se capturó a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, lo que ha causado una oleada de críticas contra la Casa Blanca, en su mayoría de parte de los legisladores demócratas.

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Venezuela

Donald Trump

Medios estadounidenses

Ataque militar a Venezuela

The New York Times

The Washington Post

Nicolás Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.