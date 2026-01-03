La sostenibilidad del Ministerio de las Culturas y los eventos que marcarán 2026

Uno de los desafíos para el Ministerio de las Culturas será la reglamentación de proyectos como Artes al Aula. Foto: Eder Rodríguez

Durante 2025, el sector cultural colombiano se activó con ferias del libro, bienales de arte y festivales musicales y de teatro. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes varios proyectos fueron implementados, como “Artes para la Paz”, y se avanzó con leyes como la Ley General de Cultura y la Ley Artes al Aula.

En 2025, el Ministerio contó con un presupuesto de COP 1,09 billones, lo que suma COP 4,27 billones desde 2023. De estos, el 18 % se destinó a las cinco ciudades más grandes del país (Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Cali) y el 82 % restante fue implementado en el resto del país, con territorios priorizados como el litoral Pacífico colombiano, el Caribe Sur, Catatumbo, el Magdalena Medio, La Guajira, la Amazonia, entre otros.

“Caminamos hacia la idea de cultura como derecho; ha sido un año de expansión, de reconocer y comprender la diversidad cultural del país para protegerla y apoyarla. Año de descentralizar la atención y el presupuesto, de democratizar el acceso; nos propusimos que el arte dejara de ser un privilegio y que la cultura cobrara digno valor en el país”, dijo para El Espectador la jefa de esta cartera, Yannai Kadamani.

Uno de los principales objetivos que se trazó este Ministerio fue la educación artística y cultural, con proyectos como Artes para la Paz. De acuerdo con la ministra, su meta era que se convirtiera en ley, cosa que sucedió a comienzos de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula, en la que se estableció que la formación en artes y cultura sería incorporada a los colegios públicos del país.

“Ahora debemos trabajar en la reglamentación de la ley para garantizar que todos los hijos de Colombia tengan acceso a la formación artística y cultural de calidad, además con la garantía de crear un sistema de contratación estable para los artistas formadores del país. En 2026, esperamos ver una formación artística más estable, más articulada y con mayor capacidad de transformar la vida escolar y comunitaria”, aseguró Kadamani.

Las apuestas del Ministerio han sido encaminadas a un concepto que, desde que Patricia Ariza ocupó el cargo de ministra, ha sonado entre la agenda de esta cartera: la cultura de paz. Este ha sido definido por la Unesco como “un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles: desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación, y la comprensión intercultural”.

Según comentó la ministra, para este fin han trabajado desde diferentes frentes, como la estrategia de reactivación de centros históricos, la apertura de espacios patrimoniales, las declaratorias de inversión en expresiones de patrimonio inmaterial, la ampliación de la oferta de estímulos, entre otros.

Sin embargo, la sostenibilidad de proyectos de este tipo ha sido uno de los interrogantes de cara a un año electoral y cambios inminentes. Con la carrera por la Casa de Nariño en marcha, los ojos están sobre el legado de este Gobierno. Desde la cartera cultural aseguraron que parte de este será la unificación de la oferta de fomento y estímulos del Ministerio, la construcción de infraestructuras culturales, la recuperación y preservación de los patrimonios, entre otros.

Para la ministra, “la sostenibilidad requiere políticas públicas que garanticen la permanecía de los procesos. Pero, aún más importante, se requiere la apropiación y defensa colectiva de lo que se ha logrado, los programas se sostienen cuando se vuelven política popular en donde varios agentes del sector se involucren para el mismo fin”.

Afirmó que, para alcanzar este objetivo, tuvieron que fortalecer alianzas con el sistema educativo formal e informal, entre universidades y colegios públicos, alcaldías, redes comunitarias y el sector privado. “Hablamos de un ecosistema cultural para hablar de sostenibilidad”, dijo.

Aunque el Decreto del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística ya está firmado, Kadamani aseguró que en lo que resta del gobierno Petro esperan avanzar en la reglamentación de la Ley Artes al Aula. “Además de la reglamentación del artículo 41 de la reforma kaboral, que enuncia de manera explícita la formalización de los trabajadores del arte y la cultura, dejaremos una expansión en las fuentes de financiación y mayor atención en la entrega de subsidios pensionales de artistas y cultores mayores a través del Fondo Pensional del programa Colombia Mayor del Ministerio de Trabajo y Prosperidad Social”, dijo.

Y continuó: “Otra tarea importante es la reglamentación de la Ley No más olé y la activación de las antiguas plazas de toros en centros culturales”. Por otro lado, aseveró que la expectativa más importante para 2026 es que el Congreso de la República apruebe la reforma a la Ley General de Cultura, con la que se legitimará el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas y el Sistema Nacional de Circulación.

El proyecto de reforma llegó al Congreso el 7 de mayo de 2025, comenzando su tránsito en la Cámara de Representantes. El 10 de junio, la Comisión Sexta de este organismo aprobó la reforma en primer debate. Este proyecto contempla la actualización de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), sin afectar los beneficios adquiridos con la ley aprobada hace 28 años. La reforma ha sido contemplada en cuatro ejes: superación de brechas culturales, gobernanza y espacios de participación, fortalecimiento sectorial e intersectorial y financiación de estímulos.

“La cultura no puede volver a ocupar un lugar marginal en la agenda pública; debe ser estructural al desarrollo social y económico de nuestro país”, afirmó. Para Kadamani, los elementos más importantes para alcanzar esta meta son el diálogo y el debate. “La cultura es la base de una sociedad y, por tanto, se requiere continuidad en los programas del sector y respeto por los territorios rurales y urbanos. Colombia puede ser pionera en formación artística y construcción de ciudadanía si entiende que el arte no adorna la democracia: la fortalece, la humaniza y la hace posible”, aseveró.

La otra cara de la moneda

Para el Ministerio de las Culturas, 2025 no solo se trató de proyectos, sino que también hubo cambios y críticas. El primero llegó con el anuncio de un presupuesto menor al del año anterior para 2025. Desde 2024 se sentía la incertidumbre, pues uno de los reclamos durante ese año fue la exclusión y la falta de diálogo por parte de la entidad.

Estas críticas fueron abordadas en su momento por el entonces ministro Juan David Correa, quien renunció el 5 de febrero de 2025. Kadamani, quien llegó a ser ministra el 6 de febrero de ese año, en una entrevista otorgada a este medio antes de su nombramiento, afirmó que habían estado trabajando “para agilizar los procesos y facilitar la gestión en los territorios. La experiencia con los estímulos este año nos ha mostrado que es posible crear calendarizaciones claras y simplificar los procesos administrativos para la población artística”. La entonces viceministra se refería a una controversia que atravesó el Ministerio en 2024, por las complicaciones en la gestión de los recursos y fechas del Programa Nacional de Estímulos.

Durante 2025, la financiación para los proyectos andantes de la cartera fue uno de los puntos de debate. Parte de las críticas fueron el recorte presupuestal que enfrentó la Fundación Batuta y la renuncia de Lucía González a la dirección de la organización. Aunque aseguró que se debía a razones personales, también se mostró inconforme con algunas decisiones del Gobierno.

Por su parte, la ministra Kadamani argumentó que la reducción en el presupuesto de Batuta tuvo que ver con un cambio de enfoque del Ministerio en la educación artística a través del programa “Artes para la Paz”. Aseguró que este no desplazaría a la fundación, sino que “lo cobija, lo invita a ser parte de un programa de formalización que además es una apuesta de política pública. Se trata de cómo formalizamos la educación artística para que sea valorada como cualquier otra disciplina del conocimiento y deje de estar en los márgenes de una educación integral en Colombia”, señaló en junio a este diario.

Precisamente este programa también configuró uno de los cambios de 2025 en el Ministerio, pues “Sonidos para la Construcción de Paz”, el programa abanderado por Jorge Zorro, quien fue ministro encargado entre febrero y agosto de 2023, se convirtió en el proyecto que ahora defiende Kadamani. “Sabemos que el Ministerio ha hecho un giro importante hacia las expresiones culturales comunitarias, y eso es valioso. Pero duele que ese cambio implique menos recursos para el arte en las escuelas y para el modelo integral de Batuta, que incluye atención psicosocial. Sin embargo, seguimos trabajando con la cartera en el programa “Artes para la Paz”, tratando de que no se pierda el enfoque social que ha caracterizado a Batuta”, dijo González a este diario en junio.

Por otro lado, un proyecto en el que el Ministerio ha concertado esfuerzos significativos es la investigación “Hacia el corazón del galeón San José”. La exploración del pecio ha sido una de las banderas del gobierno Petro, y con la segunda fase de este proyecto en marcha, nuevas críticas han llegado desde diferentes esferas. Por un lado, se han mantenido los llamados por parte de la comunidad académica a frenar la incursión y extracción de los restos del navío. De hecho, a finales de noviembre la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido envió una carta abierta al presidente pidiendo “detener las actividades extractivas del galeón”. Por otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos también criticó la forma en la que se ha abordado la recuperación del galeón.

Sin embargo, los desafíos que ha enfrentado la cartera cultural no terminan ahí. El 8 de diciembre de 2025 se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la directora (e) del Museo Nacional, Katia Cecilia González Martínez, la curadora del Salón Nacional de Artistas, Sandra Carolina Chacón Bernal, y la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, Alejandra Sarria Molano. Este proceso fue abierto tras la proyección de imágenes del paro nacional de 2021, en el que se mostraba a personas tumbando el busto de Guillermo León Valencia.

La ministra Kadamani publicó un mensaje en redes sociales, en el que decía: “El Salón Nacional de Artistas, además, cuenta con curaduría independiente y autónoma. El artista fue invitado por criterios curatoriales con su performance ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana Nuyxisa lechekwe’, se ha señalado además que la pieza utilizada fue adquirida de manera comercial. La obra no habría significado la intervención, destrucción ni manipulación de un monumento público o bien patrimonial”. Sin embargo, desde el sector cultural se cuestionó la falta de reacción y comunicación por parte de la cartera, al ser el Salón Nacional de Artistas un evento propio de la entidad.

Para 2026 no solo estará en juego la sostenibilidad de los proyectos adelantados, sino también se reclama la comunicación transparente al público. Los ojos del sector estarán puestos sobre el legado que quede en esta materia y cómo se gestionarán las iniciativas para el futuro cercano.

El 2026 entre teatro, literatura y arte

Algunos de los eventos que marcarán la agenda cultural para este año serán el Festival Internacional de Artes Vivas, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Feria Artbo, entre otros.

Por su parte, el FIAV regresará a la capital, entre el 27 de marzo y el 5 de abril, con la Comunidad de Madrid como la región internacional invitada de honor y el Caribe colombiano como la región nacional invitada de honor. La programación incluirá obras de teatro, música, danza, performance, circo, clown, teatro gestual y narración oral.

Unas semanas más tarde se realizará la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde del país invitado será India. Entre el 21 de abril y el 4 de mayo, este evento apostará por un “diálogo entre las culturas”. Tras la edición 37, en 2025, en la que se realizaron 2.300 actividades, para este año se espera recibir a 630.000 asistentes.

Adicionalmente, durante el mes de abril, entre el 16 y 19, se llevará a cabo Artbo Fin de Semana en distintos circuitos en la ciudad. Entre el 24 y 27 de septiembre regresará Artbo Feria para su edición 22, luego de haber presentado obras de 170 artistas en 2025.

A nivel nacional, eventos como el Festival Internacional de Música Sacra, la Fiesta del Libro de Medellín, la Feria del Libro de Cali, el Festival de Jazz de Mompox, el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el Festival de Filosofía Envigado, entre otros, marcarán la agenda cultural del país para 2026.

