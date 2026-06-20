Gobierno expidió el decreto para reglamentar contratos en el sector cultural y de las artes

El presidente Petro firmó el decreto junto con la ministra de las Culturas y el ministro de Trabajo. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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El Gobierno Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunciaron la expedición del decreto que reglamenta los contratos de trabajadores del sector cultural. De acuerdo con un comunicado, “esta medida reconoce el trabajo cultural como una actividad productiva que debe desarrollarse con derechos, protección social y condiciones dignas”.

Con la reglamentación se establecerá un marco normativo para la contratación laboral en el sector. El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, la ministra de las Culturas Yannai Kadamani y el ministro deL Trabajo Antonio Anguino desarrolla el artículo 41 de la Reforma Laboral.

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“Este es un hecho histórico para Colombia. Estamos reconociendo que el trabajo cultural es trabajo y que quienes han dedicado su vida a enriquecer el patrimonio cultural de la nación merecen las mismas garantías laborales, de seguridad social y de protección que cualquier trabajador del país. Este decreto convierte en realidad una demanda largamente esperada por el sector cultural colombiano”, afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Con el decreto del artículo 41, se establecerán reglas claras “para la contratación escrita, la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, el reconocimiento de jornadas de trabajo, la protección frente a riesgos específicos del sector y la implementación de mecanismos para promover la formalización laboral”, detalló el comunicado.

Con el decreto, el Gobierno reconoció el trabajo artístico y cultural, con las actividades intermitentes, procesos creativos, ensayos, montajes, rodajes, entre otras actividades. Por otro lado, se anunciaron medidas de protección en la seguridad social como flexibilidad en los aportes, la suma de semanas laborales a la cotización del Sistema General Pensional por cada función, presentación o proyecto y el fortalecimiento de salas y espacios escénicos independientes.

Por otro lado, el decreto también otorgará garantías de acceso a la salud, pensión y riesgos laborales, y protección de la imagen, la voz y los derechos de las personas trabajadoras frente al uso de inteligencia artificial.

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“Durante décadas, miles de artistas, creadores, sabedores, gestores culturales y trabajadores de la cultura han sostenido la memoria, la diversidad y la identidad de Colombia sin contar con las garantías laborales que merecen. Este decreto reconoce que la cultura no es únicamente una expresión simbólica de la nación: es también trabajo, y quienes la hacen posible tienen derecho a la protección social, a la estabilidad y a una vida digna”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

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