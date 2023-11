“Goodbye my honey”, la unión de Puerto Candelaria y la Filarmónica de Bogotá

Algunos de los integrantes de la agrupación colombiana Puerto Candelaria. Foto: Cortesía: Felipe Grajales

Varios instrumentos suenan a la vez, seguidos de un “Goodbye My Honey”, que canta una mujer. Los oyentes se trasladan a una de esas películas clásicas estadounidenses a blanco y negro en donde siempre hay una orquesta y la gente baila animada. Aquí también hay una orquesta, pero esto no es cine, no es una banda sonora, es la música de Puerto Calendaria.

En esta ocasión, la agrupación no está sola porque con ellos se encuentra la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es la grabación de un concierto en vivo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El espectáculo finaliza con aplausos. Tiempo después, el ingeniero Gabriel Vallejo se pone en la tarea de perfeccionar aquello en el estudio de Merlín Producciones.

Le invitamos a leer: El nuevo soplo de vida al Auditorio León de Greiff

El resultado es una canción: Goodbye my honey filarmónico, que captura todo lo vivido durante el concierto. No es una canción nueva, pues durante la pandemia lanzaron su versión original, una en donde la Orquesta Filarmónica de Bogotá no está. Aquello marcó un hito en su carrera: su primera pieza en inglés.

No hay certezas sobre el origen de la pieza, lo que se sabe es que fue creada por Juancho Valencia y Catalina Calle.

Le recomendamos: Juancho Valencia: “la salsa tiene la capacidad de bailar las tristezas”

No es la primera vez Puerto Candelaria se une con una orquesta, pues lo han hecho en otras ocasiones, tanto con aquellas de carácter nacional como internacional. Tampoco es su primer álbum en vivo, el disco Amor y deudas es una prueba de ello.

En realidad, Goodbye my honey filarmónico es solo una pequeña muestra de lo que se fraguó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El resultado final llegará en marzo de 2024, cuando sea lanzado el álbum Puerto Candelaria Filarmónico.

Le puede interesar: El departamento de Arauca contará con su primera librería

En aquel disco, Vuelta Canela, Club Panamá, Despedida y Dogville volverán a sonar, pero en una versión orquesta, que también incluirá composiciones de Beethoven, Mozart y Duke Ellington.