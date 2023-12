Guadalajara, la ciudad de los libros abiertos

Guadalajara despidió el domingo pasado a sus visitantes más fieles: los libros. Miles de ellos llegaron de diferentes lugares de México y del mundo oliendo a tinta y a papel. Miguel Hernández Bonilla los trajo de Medellín. Sus manos blancas como hojas los tomaban con delicadeza. Sabe que los suyos no son unos libros cualquiera. No, no lo son. Fabricados a mano, con cubiertas de cuero y tela, lucen como pequeñas obras de arte.