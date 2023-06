Guerra cultural en Ucrania en torno al escritor soviético Mijaíl Bulgákov

“La lengua puede ocultar la verdad, pero los ojos ¡jamás!”, escribió Mijaíl Bulgákov en su novela "Maestro y Margarita". Foto: Cortesía

La placa está en la fachada de la casa del siglo XIX donde creció el famoso nativo de la capital ucraniana, convertida en museo a comienzos de los años 1990. El problema para algunos es que Bulgákov nació en Kiev en una familia rusa.

La directora del museo, Liudmila Goubianuri, no piensa limpiar la placa conmemorativa. “El que hayan lanzado pintura ahí es signo de que nosotros, como museo, no hemos trabajado lo suficiente”. Goubianuri dibujó un cartel que será colocado bajo la placa afectada, donde se dice que “la historia debe ser estudiada y no rechazada”.

“Todo eso está por supuesto relacionado con la guerra con Rusia. La causa por la que eso se produjo es absolutamente evidente y clara”. Según la directora, los sufrimientos provocados por la invasión rusa en febrero de 2022 radicalizaron a los ucranianos, que solo ven las cosas en “negro o blanco”. “Es un periodo muy difícil para el país”, señala.

Le invitamos a leer: El costo cultural de la guerra en Ucrania

El museo había modificado la inscripción de la placa en honor de Mijaíl Bulgákov. Antes estaba escrita en lengua rusa y lo calificaba de “escritor ruso y soviético”. La nueva inscripción colocada el mes pasado lo calificaba solo de “eminente habitante de Kiev, médico y escritor”.

Mijaíl Bulgákov (1891-1940) escribía sus novelas, piezas de teatro y artículos periodísticos en ruso y pasó las últimas dos décadas de su vida en Moscú, en la época soviética. Fascinado por Kiev, despreciaba el nacionalismo ucraniano, la cultura y lengua ucranianas.

“Odio” de Ucrania

Bulgákov no es el único objetivo de la “desrrusificación” realizada con bombos y platillos por las autoridades ucranianas, que desmantelaron muchos monumentos y quitaron el nombre a calles, monumentos e inscripciones.

Le recomendamos leer: “Chiquifantástica”: desvelando el autismo

Un adolescente de 16 años, Mijailo Soboliev, aseguró que fue él quien lanzó pintura roja contra la placa de Mijaíl Bulgákov, según él como un “acto de protesta pública” con el objetivo de “desrrusificar y descolonizar a Kiev”. Mijailo y sus padres aceptaron que su nombre fuera publicado.

El adolescente participó en varias acciones de protesta contra monumentos de la época soviética en la capital ucraniana, entre ellos la estatua del poeta ruso Alexandr Pushkin, que fue cubierta de grafitis que piden su demolición.

Mijailo Soboliev reprocha al museo Bulgákov de haber realizado una especie de “manipulación” para no cumplir las reglas de “desrrusificación”, al suprimir la placa que indicaba que el escritor era ruso. “Bulgákov se oponía a la creación de un Estado ucraniano. Estaba contra la lengua ucraniana. Ridiculizaba a las personas que cambiaban su apellido para ponerlo a la manera ucraniana”, asegura.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

“No comprendo porqué el museo Bulgákov está en Kiev”, añadió el adolescente.