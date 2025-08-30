No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Guillermo del Toro: “No me asusta la inteligencia artificial, sino la estupidez natural”

Guillermo del Toro presentó en el Festival de Venecia su versión de “Frankenstein”, una reflexión sobre la condición humana en tiempos de miedo y polarización.

EFE
30 de agosto de 2025 - 09:09 p. m.
Guillermo del Toro ha logrado ser galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel.
Guillermo del Toro ha logrado ser galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel.
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenó este sábado en el Festival de Venecia su adaptación del mito de Frankenstein y defendió la “urgencia” de que el mundo se mantenga “humano”: “No me asusta la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, que es más abundante”, afirmó.

“Vivimos un tiempo de terror y de intimidación y la respuesta, de la que forma parte el arte, es el amor (...) No hay una tarea más urgente que la de mantenernos humanos en un tiempo en el que todo empuja hacia una comprensión bipolar de la humanidad”, alegó durante la rueda de prensa de presentación de su obra en la Mostra.

Vínculos relacionados

“Las migraciones por la Segunda Guerra Mundial y por la violencia en Colombia se encontraron en los inquilinatos de Bogotá”
La historia detrás del poeta que se robó los aplausos en Cannes y en Colombia
“Es raro encontrar políticos que vean su vocación como algo casi religioso”: Paolo Sorrentino
Julio Correal: “La ética en la actuación es algo fundamental”  

Guillermo del Toro vuelve este año a competir por el León de Oro veneciano, que ya conquistó en 2017 con The Shape of Water, y esta vez con su propia versión del mito de Frankenstein, la de aquel científico que retó a Dios reviviendo a una criatura.

Tanto en la novela original como en la película, con Oscar Isaac como el científico y un insólito Jacob Elordi como el monstruo, la pregunta clave es qué convierte a un ser en humano.

El cineasta consideró que la “comprensión bipolar de la humanidad” que se extiende por el mundo “no es verdadera, es completamente artificial”.

“La característica multicromática de los seres humanos es que son capaces de ser blanco, negro, gris y todos los tonos que hay entre medias. Creo que la película muestra a personajes imperfectos y su derecho a mantenerse imperfectos”, afirmó el cineasta.

Pero también el “derecho” que los humanos tienen en el mundo real para comprenderse “hasta en las más opresivas circunstancias”.

El monstruo de Frankenstein representa a una inteligencia creada, un ser ensamblado y traído al mundo de los vivos por la mano humana, pero Del Toro no ha querido reflejar en la trama la moderna inteligencia artificial que está irrumpiendo en la vida de hoy.

“Es (una historia) muy biográfica para mí y para cualquiera que trate de preservarse a sí mismo en los tiempos en los que vivimos. A mí la inteligencia artificial no me asusta (...), me asusta la estupidez natural, que es más abundante”, manifestó en la presentación.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Guillermo del Toro

Festival de Venecia

Inteligencia Artificial

Protestas Festival de Venecia

Películas Festival de Venecia

Polarización

Frankestein

Condición humana

Películas de Guillermo del Toro

 

José Tiberio Gutiérrez Echeverri(70717)Hace 43 minutos
Ahora resulta que la estupidez es lo más natural del mundo y la inteligencia humana es artificial.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar