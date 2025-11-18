Hallan dos composiciones perdidas de Johann Sebastian Bach después de 30 años de investigación

Fotografía del Archivo Bach de Leipzig, muestra (de izquierda a derecha) al Ministro de Cultura y Medios de Comunicación del Estado alemán, Wolfram Weimer; al director del Archivo Bach, Peter Wollny; y al alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, sosteniendo una copia de dos piezas para órgano, perdidas durante mucho tiempo, escritas por un joven Johann Sebastian Bach. Foto: AFP - JENS SCHLUETER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La iglesia de Santo Tomás de Leipzig vivió este lunes la interpretación, por primera vez desde hace 320 años, de dos piezas para órgano que, tras una investigación que ha tardado tres décadas, han podido ser atribuidas a Johann Sebastian Bach.

“Estoy un 99.99 por ciento seguro de Bach fue quien compuso estas obras”, dijo el director musical del Archivo Bach de Leipzig, Peter Wollny.

A continuación, el titular de Cultura del Gobierno alemán, Wolfram Weimer, calificó el momento del estreno de las dos obras de como una “hora estelar para el mundo de la música”.

Se trata de dos chaconas, una forma musical basada en variaciones de las que Bach cultivó con cierta frecuencia.

Wollny se interesó por las dos piezas ya en 1992 cuando, en el marco de su trabajo de doctorado, revisó manuscritos y partituras de Bach en la Biblioteca Real de Bruselas y se encontró con piezas del siglo XVII que provenían de Turingia (este de Alemania) y planteo la hipótesis de que al menos dos de ellas eran transcripciones de composiciones del autor de “Los Conciertos Brandenburgueses” y “La Pasión según San Mateo”.

Según la BBC, se cree que ambas piezas fueron compuestas durante las etapas tempranas de la carrera de Bach, mientras era profesor de órgano en la región de Turingia, en Alemania.

A lo largo de los años, Wollny recabó indicios que le permitieran probar la autoría de Bach. La prueba reina fue al final la identificación del transcriptor que había sido Salomon Günther John, un discípulo de Bach.

“Podemos decir con absoluta seguridad de que las transcripciones son de Salomo Günther John”, dijo el investigador.

Además, las piezas tienen elementos que suelen encontrarse en la obra de Bach y que no se dan en ningún otro compositor de la época.

Las obras han pasado a ser parte del índice de las obras de Bach catalogadas como “BWV 1178” y “BWV 1179”.

Después de que Wollny y Weimer presentaran las obras en conferencia de prensa, fueron interpretadas por el organista holandés Ton Koopmann, presidente del Archivo Bach. La presentación se hizo en el marco de las celebraciones por los 75 años de existencia del archivo y se realizó en la misma iglesia donde está enterrado el compositor.

De acuerdo con la BBC, Koopman dijo que las piezas son “de muy alta calidad” y serían “un gran activo para los organistas de hoy, ya que también son adecuados para órganos más pequeños”.

“Este es un descubrimiento asombroso”, la pianista canadiense y especialista en Bach, Angela Hewitt a The Guardian. “Son piezas importantes y constituirán una excelente adición al repertorio del organista. Para mí, son muy representativas del estilo temprano de Bach, en el que la escritura contrapuntística aún no ha alcanzado su máximo potencial, pero la imaginación, la grandeza y el puro gozo al tocar están presentes en abundancia”.

“La pieza que faltaba”

Las piezas no estaban fechadas ni firmadas, pero Wollny quedó fascinado porque contenían varias de las características que hacen única a la música de Bach de este periodo.

Las dos chaconas, un género musical muy popular en aquella época, presentaban “características estilísticas que se encuentran en las obras de Bach de esa época, y en ningún otro compositor”, añadió.

Durante tres décadas, Wollny buscó “la pieza que faltaba para atribuir estas composiciones”, es decir, “la identificación del copista”, explicó.

La creación de un portal de investigación sobre el compositor, llevado a cabo por la Academia de Ciencias de Sajonia, permitió “afirmar con certeza” que las copias encontradas en Bruselas fueron realizadas alrededor de 1705 por un estudiante de Bach, Salomon Günther John, afirmó Wollny.

El secretario de Estado de Cultura destacó el “trabajo minucioso de investigación” de Wollny, digno de un “detective”.

Según Wollny, Bach compuso estas chaconas alrededor del mismo año en Arnstadt, donde era organista al comienzo de su carrera.

Koopman, el músico neerlandés que interpretó las obras este lunes, afirmó que son de “muy buena calidad”.

“Cuando uno piensa en Bach o en Mozart, cree que la genialidad llega más tarde en la vida, pero este no es el caso”, dijo.

“Estoy convencido de que los organistas de todo el mundo estarán muy agradecidos por este nuevo repertorio virtuoso y animado”, agregó.