“Si una historia es buena, es universal”: Camila Segura en el Hay Festival 2023

Camila Segura, directora editorial de "Radio ambulante", tiene un doctorado en literatura. Se enamoró de los pódcast con 'This American Life'. Foto: Verónica Martínez

Llevan más de una década produciendo “Radio ambulante”. ¿Cómo mantienen la innovación?

Es un reto que va creciendo a medida que vamos haciendo más historias. Llevamos 227 capítulos. Hoy hay una cantidad de propuestas que nos llegan, pero que ya se han tratado en otro momento. Si ya hicimos un episodio sobre un náufrago, no podemos hacer otro. Pero hay una decisión deliberada, sobre todo a raíz de la pandemia, de hacer historias más divertidas y curiosas, y dejar un poco atrás el tono de denuncia, de esas historias trágicas. La tragedia colectiva ya era suficiente y queríamos historias que hicieran más leve el encierro. Antes no había ninguna historia de Radio ambulante donde no hubiera violación de derechos humanos. Ya pasó ese momento y estamos buscando otro tipo de historias, y ese es el reto.

Ustedes aseguran que quieren hacer un retrato sonoro de América Latina. ¿Qué han descubierto en este intento?

Latinoamérica es una región muy compleja, diversa, pero a la vez muy similar. Entre países compartimos muchos problemas, por ejemplo, la corrupción o la violación de derechos humanos. Somos seres humanos compartiendo un idioma y una cultura regional. Cuando estábamos lanzando la campaña de recaudación de fondos, alguien les preguntó a Carolina Guerrero y a Daniel Alarcón por qué hacían ese pódcast si una persona de México solo iba a estar interesada en oír historias de su país. Y hoy son 10 años de contradecir este argumento. Si una historia es buena, es una historia universal. No importa la región, sino que haya elementos para que el oyente se pueda identificar con el personaje.

En el Hay Festival se presentarán en vivo. ¿Cómo se transforma el pódcast para migrar a estos formatos?

Los capítulos de Radio ambulante siempre son de una longitud sustancial, entre 30 y 50 minutos. Un show en vivo es un reto grande, porque ninguno dura más de 10 minutos, entonces tenemos que ser mucho más sucintos, pero además son historias que vienen acompañadas no solamente del audio de las entrevistas que se han hecho, sino también de elementos multimedia: ilustración, animaciones y video. Son cosas que no podría usar en el pódcast, entonces ahí está la diferencia. Después del show algunas sí se van a convertir en episodios. De todas maneras, siempre aterrizamos en una reflexión.

¿Siempre tiene que haber un ejercicio reflexivo en el periodismo investigativo?

Creo que sí, porque si uno no va más allá, la historia se queda en la mera anécdota. Por lo menos, es necesario que el formato sea lo suficientemente sugestivo para que el lector o el oyente se queden pensando.

¿Alguna vez regresan a las historias?

En redes sociales hacemos publicaciones cuando hay cambios en una historia y cuando hacemos repeticiones de episodios, tratamos de hacer una actualización de qué pasó desde que lanzamos la historia. No siempre es fácil, a veces los personajes mueren, el protagonista de “El fotógrafo” murió hace poco, por ejemplo.

¿Cómo llegó al mundo del pódcast?

Estaba haciendo un doctorado en literatura en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y muy rápidamente me di cuenta de que odiaba la academia. En ese contexto descubrí el pódcast This American Life y me cambió la vida. Siempre he estado muy interesada en los documentales visuales y creía que ese podía ser un camino, pero cuando me di cuenta de que también había documentales sonoros y que son mucho más íntimos, dije: “Esto es lo que quiero hacer”.

¿Qué herramientas de la literatura ha podido trasladar a la producción sonora?

Yo creo que todas. Considero que mi formación como literata me ha servido bastante a la hora de contar historias en audio porque funciona muy parecido.: hay personajes, un arco narrativo, etc. Esa formación fue la base para poder editar historias y entender cómo hacerlas redondas, algo que, en lo particular, me importa mucho. Por el otro lado, es interesante porque una de las cosas más difíciles de escribir guiones para radio es que tienes que desligarte de la forma en la que tú escribirías un texto. Para conservar la intimidad, tienes que escribir como hablas, entre más coloquial sea, mejor.

Y ahora, desde ‘Radio ambulante’, han colaborado en un par de historias con ‘This American Life’...

¡Exacto! Recuerdo la primera vez que fui al Third Coast Festival, en Chicago, que son como los Óscar de la radio. Yo acababa de entrar a Radio Ambulante y vi a Ira Glass, de This American Life, y a todos mis héroes. Yo no podía creer que formara parte de eso y ahora, es increíble sentir que hay gente que a su vez se ha inspirado en Radio Ambulante para crear sus propios proyectos.

Hablemos sobre la relación con NPR (National Public Radio).

Somos el único pódcast en español en NPR, que es la radio pública en Estados Unidos, y ellos, hasta que nosotros llegamos, no reflejaban la población real de ese país. Todo lo que producían era muy blanco, no había personas afrodescendientes o latinos, por ejemplo. Y, sin embargo, es sustancial la cantidad de gente que habla español como primera y segunda lengua en Estados Unidos. Tener un pódcast en español ha sido un paso importante para ellos en la búsqueda de hacer un retrato más fidedigno de la población estadounidense, y para nosotros, un honor.

