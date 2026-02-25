Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Heberto Padilla y los “borrachos de la literatura” (Políticamente artistas VII)

A mediados de 1961, Fidel Castro tuvo tres reuniones con algunos de los principales intelectuales de Cuba. Entre otras cosas, les dijo: “Dentro de la Revolución, todo. Por fuera de la Revolución, nada”. En aquel encuentro estaba el poeta ruso Eugenio Evtushenko, quien le advirtió a Heberto Padilla que tuviera cuidado con la Revolución: “Ustedes están borrachos de literatura, pero yo sé que todos los días hay gentes a quienes le vuelan la tapa de los sesos”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
25 de febrero de 2026 - 05:15 p. m.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cuando la revista “Verde Olivo” publicó un ensayo en el que el escritor Manuel Navarro Luna elogiaba los versos de Heberto Padilla, ya en los altos mandos de La Habana había una orden para vigilar muy de cerca a los artistas cubanos. Era necesario “parametrearlos”, decían, y “parametrearlos” significaba definirlos, calificarlos como amigos o enemigos de la Revolución. Padilla no era ni lo uno ni lo otro. Era un poeta que intentaba llegar a fin de mes trabajando en “Prensa Latina”, la agencia de noticias que había creado el régimen, y en el cual trabajaron Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh, entre varios otros.

La revista literaria era la voz de las Fuerzas Armadas de la Revolución. Tanto Fidel Castro como Ernesto “Che” Guevara vivían pendientes de lo que allí se publicaba. Cuando le llevaron los borradores del ensayo de Navarro, Guevara los aprobó casi que con un aplauso. Ya había escuchado por voz de Nicolás Guillén, por ejemplo, que Heberto Padilla era uno de los más trascendentes poetas jóvenes del país. Consideraba que la Revolución necesitaba más poetas, y de paso, que los poetas necesitaban más Revolución. El artículo salió. Fue comentado y reproducido, muy a pesar de las molestias que provocó en Luis Pabón Tamayo, director de la revista.

Vínculos relacionados

Las memorias de Heberto Padilla (Políticamente artistas VI)
Sergéi Eisenstein y su debate con Stalin (Políticamente artistas V)
Sergéi Eisenstein, o la revolución del cine (Políticamente artistas III)

A su manera, entre soterrada y altiva, la voz de Pabón Tamayo se convirtió en la voz de los intelectuales de la Revolución. Él decidía cuáles eran los “parámetros” que debía tener cada obra exhibida o publicada, y de acuerdo con ellos, señalaba a todo aquel que fuera o pudiera ser enemigo de la Revolución, comenzando por los homosexuales. La persecución fue, en un comienzo, sutil. Luego fue algo más cruda y explícita. De cualquier modo, el lineamiento general, ineludible, era “Dentro de la Revolución, todo. Contra la Revolución, nada”, palabras que Fidel Castro había pronunciado en junio de 1961 ante la pregunta de cuáles podrían ser los derechos de los artistas en Cuba.

Uno de los presentes en aquella reunión fue el poeta ruso Eugenio Evtushenko, un hombre que hablaba entre las multitudes y que le hablaba al humano medio. Solía decir, ante decenas de miles de espectadores, “Yo soy un escritor para aquellos que no lo son”. Como escribió Jesús David Curbelo en el portal Rialta, “De modo curioso, Evtushenko fue un autor crítico con las autoridades (Stalin, los líderes del posestalinismo, los cerebros de la ‘perestroika’, los hombres de negocios de la nueva Rusia) y, a la vez, no tuvo problemas con ello. Defendió a disidentes en muchas partes del mundo y se opuso a la invasión de los tanques rusos en Praga, por ejemplo, pero siguió siendo lo que ya era desde que comenzara el deshielo”.

Pasada la reunión con Castro, las opiniones sobre su discurso a los intelectuales, las ediciones inmediatas a los textos que comenzaron a circular en los órganos oficiales, y las juergas que le siguieron hasta la madrugada y un poco más allá, Padilla recordó que “Evtushenko nos aconsejó estricta prudencia. Salvar la cabeza en una revolución era lo más importante. ‘Ustedes están borrachos de literatura, pero yo sé que todos los días hay gentes a quienes le vuelan la tapa de los sesos. La verdadera cuestión es la violencia. Con menos años que muchos de ustedes soy su abuelo. He nacido dos veces. En Zima, Siberia, en 1933, y hace nueve, después de la muerte de Stalin. Esta revolución es como la infancia de la nuestra’”.

Uno de sus poemas emblemáticos fue “Adiós, Bandera Roja nuestra”, cuyos primeros párrafos decían: “Adiós, Bandera Roja nuestra. / Descendiste del Kremlin / no tan orgullosa / ni tan diestramente / como hace años te izaste / sobre el destrozado Reichstag, / humeante como la última bocanada de Hitler. Fuiste nuestro hermano y nuestro enemigo. /Fuiste el camarada del soldado en las trincheras, / fuiste la esperanza de la Europa cautiva. / Pero, como una cortina roja, tras de ti ocultabas al gulag / repleto de cadáveres helados. / ¿Por qué lo hiciste, / Bandera Roja nuestra? / Adiós, Bandera Roja nuestra. / Acuéstate. / Reposa. / Recordaremos a todas las víctimas / engañadas por tu dulce susurro rojo / que sedujo a millones a seguirte como corderos / camino al matadero. / Pero te recordaremos / porque no fuiste tú menos engañada”.

En las tres reuniones que Castro sostuvo con los intelectuales en la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana, dijo: “¿Nos hemos olvidado de que la colonización de un país comienza por conquistar la cultura? ¡Estemos alertas!” Luego explicó lo que quería decir con “Dentro de la Revolución”. “¿Qué quiere decir ‘dentro de la Revolución?’ -preguntó- Que dentro de la revolución están los derechos de todos, porque la Revolución comprende los intereses del pueblo”. En repetidas oportunidades, dejó muy en claro que la Revolución no pretendía asfixiar al arte o la cultura, “cuando nosotros estamos preocupados porque el arte y la cultura no asfixien a la Revolución”.

Pasado un año de aquella reunión, Heberto Padilla fue enviado a trabajar como corrector de estilo en el periódico “Novedades de Moscú”. Le encantaban el frío, la nieve, los grises y los personajes de la historia que habían caminado por las calles que él transitaría. En Moscú supo de primera mano cómo idolatraban allí a Pablo Neruda, hasta el extremo de traducir su obra con rimas del más viejo ruso, y cómo esperaban que los tiempos cambiaran un poco para poder publicar “Por quién doblan las campanas”, de Ernst Hemingway, a quien conoció en el aeropuerto de La Habana unos días después del triunfo de la Revolución. Hemingway llegaba con el torero Antonio Ordóñez para celebrar aquel suceso histórico.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Heberto Padilla

Fidel Castro

Eugenio Evtushenko

Revolución cubana

Ernesto “Che” Guevara

Poeta cubano

Literatura cubana

Políticamente artistas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.