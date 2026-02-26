Héctor Abad Faciolince recibe el Premio de Derechos Humanos del Instituto Berg

"Ahora y en la hora" del escritor Héctor Abad Faciolince retrata las memorias del atentado que sufrió en Ucrania en 2023. Foto: EFE - Kiko Huesca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 26 de febrero, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince fue reconocido con el Premio de Derechos Humanos del Instituto Berg. Esta es la sexta edición del galardón, que reconoce a las personas y organizaciones por su compromiso en la defensa de los derechos fundamentales a nivel internacional.

“Héctor Abad Faciolince, con sus creaciones literarias, en este tiempo de saturación colosal de información, de inmediatez y de desorientación en un océano digital y artificial, nos ha permitido, a través de su obra y sus acciones, acompañarle en un entorno que se configura como un espacio absoluto: el tiempo de calidad e intimidad propio de la conversación surgida de la lectura y la reflexión. Y con su relato ha incorporado un recorrido de empatía hacia las víctimas que ha enriquecido nuestra cosmografía de la justicia”, mencionó el Instituto Berg en un comunicado.

En esta declaración también se destaca “El olvido que seremos”, libro del escritor colombiano publicado en 2006. A partir de esta obra, el novelista narra la historia de su padre Héctor Abad Gómez, médico y activista por los derechos humanos que fue asesinado en 1987 por los paramilitares. Esta obra se ha convertido en un reflejo de la violencia vivida en Colombia en las últimas décadas.

“La muestra más importante e inspiradora es el testimonio del amor hacia su padre, Héctor Abad, y el ejercicio de una memoria responsable orientada a la justicia, así como el proceso de sanación que fue posible gracias a la verdad y al amor de sus seres queridos”, mencionó el Instituto.

Otro evento que marcó la trayectoria de Abad Faciolince ocurrió en su viaje a Ucrania en 2023, realizado para presentar la traducción al ucraniano de “El olvido que seremos”. Mientras se encontraba en una pizzería, un misil ruso alcanzó el local, provocando la muerte de decenas de personas, incluyendo la de la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien estaba acompañando al autor en este viaje.

Esto lo llevó a escribir “Ahora y en la hora”, una crónica publicada el año pasado. Este libro no solo es la reconstrucción de las memorias de este suceso, sino que se vuelve un vehículo de denuncia frente a la situación que viven día a día los ucranianos desde la invasión rusa que comenzó en 2022.

Durante la presentación de este libro en la FILBo, Abad Faciolince declaró: “Mi relación con la vida y con la muerte se transforma mucho con esta experiencia, con este libro y con lo que ha venido después. Con el hecho de ser ya más viejo que mi padre, de haber sobrepasado su edad. Y con el hecho de esta nueva experiencia, que me traslada hacia el futuro y hacia la esperanza de no arriesgar la vida”.

En el comunicado también se resaltaron las denuncias del escritor colombiano frente a otras vulneraciones de derechos humanos en territorios como Gaza, Rusia, Colombia, México y Nicaragua, “independientemente de quiénes fueran las personas perpetradoras o las víctimas”.

El Instituto Berg es una entidad académica independiente de España fundada en 2009 y enfocada en la defensa y formación en derechos humanos. En 2017, el Instituto creó este reconocimiento, que también le fue entregado en 2019 a la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, por su trabajo en materia de derechos dentro de la capital.

La ceremonia donde se le entregará el premio a Héctor Abad Faciolince se realizará el 3 de julio, en la Academia Internacional de los Principios de Núremberg.