Hiroyuki Sanada:“la película aborda un tema vital sobre cómo tratamos al planeta”

Hiroyuki Sanada interpreta el papel de Mitsuo Yamazaki, uno de los activistas que se enfrentó a la compañía japonesa que vertió sus residuos industriales, contaminando el agua con mercurio. Foto: Cine Colombia Distribuci

¿Conocía esta historia y el trabajo de W. Eugene Smith?

No, hasta que leí el guion, no estaba al tanto de él, pero dicho eso, tengo vagos recuerdos de una foto: Tomoko Uemura in Her Bath, pero no sabía que era de Eugene Smith. Tenía alrededor de diez años cuando ocurrió el desastre. Nuevamente, tengo recuerdos fugaces de ver las noticias y en mi escuela tratando de hablarnos sobre lo que había sucedido, pero éramos demasiado jóvenes para apreciar la magnitud de la tragedia. Cuando leí el guion y comencé a investigar la historia, me sorprendió mucho lo que descubrí. No me di cuenta de que los efectos del desastre se sienten en la actualidad. Por eso, sentí que era realmente importante que esta historia se contara a una generación más joven, que tal vez no esté al tanto de lo que sucedió en Minamata.

¿La generación actual en Japón está al tanto de esta historia?

Los más jóvenes pueden aprender sobre esto en la escuela, pero no creo que sea particularmente conocido. Por eso es importante contar esta historia, no solo en Japón, sino en todo el mundo, para recordarle a la gente lo que sucedió y evitar que se repita.

Su personaje se basa en varias personas reales. ¿Qué tipo de investigación hizo?

Se basa en varias personas diferentes: el líder del partido de activistas y numerosos simpatizantes. Añade un grado de presión a la interpretación. Investigué mucho para el papel, incluso incorporé en mis líneas algunas de las cosas que leí, para darle un grado de autenticidad a la interpretación. Vi imágenes de la época y algunas de las cosas que leí, que fueron muy inspiradoras, se incluyeron en la película.

¿Cómo es trabajar con Andrew Levitas como director?

Tiene una visión muy específica para cada personaje y cada escena. Tiene una fuerte sensibilidad artística, lo cual es hermoso. Significa que sabe lo que quiere, lo cual es genial como actor. Su juicio es muy claro y cada vez que experimentamos o probamos algo diferente, fue como vivir en una pintura donde todo fue fluido. Si pudiera elegir una palabra para describir su técnica, sería “orgánica”. Andrew no está interesado en la técnica; quiere que las cosas se sientan naturales. Te anima a actuar con todo tu cuerpo, no solo a centrarte en tus líneas.

¿Qué espera que la gente se lleve de Minamata?

Creo que las oportunidades de reexaminar el pasado nos ayudan a definir lo que queremos de nuestro futuro. Lamentablemente, la historia de Minamata no es única. Hay historias como esta en todo el mundo sobre desastres a escala industrial y corrupción que deben ser puestos a prueba. Esta película aborda un tema vital sobre cómo tratamos al planeta, no solo para nosotros sino para las generaciones futuras. Puedo ver por qué Andrew hizo esta película ahora. Al igual que las fotos de Eugene, espero que esto genere conciencia y sea una oportunidad para iniciar el cambio.

