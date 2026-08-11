Holguín nombra a Ana María Abello y a Aglaé Caraballo como viceministras de Cultura

Senadora del Centro Democrático – Entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - José Vargas

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá dos viceministras de la Costa Caribe colombiana. Los nombramientos quedaron formalizados en decretos firmados este 10 de agosto por la ministra Paola Andrea Holguín Moreno.

Una de las designaciones fue la de la abogada barranquillera Ana María Abello Restrepo, quien asumirá el Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, de acuerdo con el Decreto 1154 de 2026. Abello, hija del exregistrador nacional Orlando Abello Martínez-Aparicio, ha sido columnista de opinión y fue candidata al Senado por el Centro Democrático en 2018. También ha estado vinculada al movimiento Defensores de la Patria, fundado por el presidente Abelardo de la Espriella, pero en su trayectoria no se reseña experiencia en el sector cultural.

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La otra designación fue la de la cantautora Aglaé Dinora Caraballo Mercado —conocida artísticamente como “La Reina del Porro”—, quien fue nombrada viceministra de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural mediante el Decreto 1153 de 2026. Caraballo nació en Montería en 1976 y dejó sus estudios de medicina a los 17 años para dedicarse al folclor caribeño. Ha desarrollado una carrera de más de dos décadas en la música tradicional del Caribe.

Continúa el debate por la “batalla cultural”

La llegada de Abello y Caraballo ocurre en medio del debate sobre la llamada “batalla cultural”, una idea en la que ha insistido el presidente de la Espriella y que reiteró durante su discurso de posesión. Allí afirmó que su gobierno librará una “batalla cultural” en los próximos cuatro años.

Para el mandatario, la transformación que propone para Colombia no será únicamente económica ni de seguridad, dos de los ejes centrales de su llegada a la Presidencia. También, dijo, deberá pasar por una recuperación de los valores y de la identidad nacional.

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“El renacer de la Patria Milagro también deberá ser cultural. Una nación que pierde de vista su identidad termina extraviando su destino”, afirmó durante su intervención.

El uso de símbolos e imágenes de la Iglesia católica —como la de la Virgen María— durante la ceremonia de posesión también fue interpretado por distintos sectores como parte de esa agenda cultural y generó críticas.

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