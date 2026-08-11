Obama lanzará un pódcast de seis episodios sobre libros que marcaron su vida

El exmandatario añadió que algunos libros “no solo cuentan una historia: cambian la forma en que vemos el mundo”. Foto: EFE - WILL OLIVER

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El expresidente de Estados Unidos Barack Obama estrenará el próximo 24 de septiembre A Great Book with Barack Obama, un pódcast de seis episodios producido para Audible y centrado en la literatura que ha marcado su vida.

“En un momento en que menos personas pueden sentarse a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que pueden surgir de la lectura”, escribió este 10 de agosto a través de su cuenta de X.

https://x.com/barackobama/status/2086830099408519195?s=46

El podcast hace parte de las iniciativas de Higher Ground, la compañía fundada por Barack y su esposa Michelle Obama, que en los últimos años ha impulsado documentales, series y producciones sonoras.

En el hilo publicado en la misma red social, Obama profundizó sobre el origen de esta selección personal. “Hace un tiempo atrás, releí algunos de los libros que me impactaron cuando era joven, influyendo en cómo pienso sobre la familia, la fe, la raza, la política y América”, escribió.

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En cada una de las seis entregas, Obama abordará junto a un invitado —aún no revelados— uno de los libros que marcaron su vida. La selección que dio a conocer incluye:

The Fire Next Time ( La próxima vez el fuego ) – James Baldwin

Song of Solomon ( La canción de Salomón ) – Toni Morrison

All the Pretty Horses ( Todos los hermosos caballos ) – Cormac McCarthy

Gilead – Marilynne Robinson

All the King’s Men ( Todos los hombres del rey ) – Robert Penn Warren

Tinker Tailor Soldier Spy (El topo) – John le Carré

A diferencia de las listas de recomendaciones veraniegas que el exmandatario suele publicar con novedades editoriales –recordó el diario The Guardian–, las obras seleccionadas para este formato sonoro corresponden en su mayoría al siglo XX.

La única excepción es Gilead, publicada en 2004 por Marilynne Robinson, a quien Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Humanidades en 2012.

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“Invité a algunos amigos a explorar por qué estos libros resuenan, cómo pueden moldear nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y por qué la literatura importa ahora más que nunca”, añadió el expresidente en su mensaje y extendió una invitación a los oyentes para que descubran —o redescubran— lecturas que perduren en el tiempo.