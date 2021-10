Hoy es el concierto de Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali

Este viernes a las 8:00 p.m. se presentarán la violinista bogotana Manuela Wanumen, el vibrafonista payanés Andrey Sarria, el guitarrista bogotano David López y el trompetista samanieguense Oscar Julián Tapie, en la Sala Beethoven de Bellas Artes, en Cali. Los cuatro músicos fueron los ganadores de la XX edición del Concurso Jóvenes Solistas, un certamen con el que la Orquesta Filarmónica de Cali apoya el desarrollo de músicos jóvenes desde hace 20 años.

Para Jorge Mario Uribe, maestro que dirigirá el concierto, “este espacio genera un gran estímulo para todos los jóvenes que están trabajando fuerte en su instrumento y para los que tienen ambiciones como solistas. Tocar un concierto de solista con una orquesta profesional es una gran experiencia y un gran reto, a parte del logro que significa para su carrera contar con un premio en una competencia tan exigente. Esto significa que el premio lo da el verdadero talento, la madurez con la que asuman la obra y lo que muestren en cuánto a interpretación y dominio de la técnica”.

Los cuatro músicos interpretarán el Concierto del sur, para guitarra y orquesta de Manuel María Ponce, el Concierto en fa menor para trompeta de Oskar Böhme, el concierto para vibráfono No. 1 de Ney Rosauro y el concierto para violín en re menor de Aram Khachaturian.

La violinista Manuela Wanumen afirma que “la música me ha permitido vivir algunos de los momentos más especiales de mi vida. Sobre todo, ser instrumentista y escoger la música como mi camino, me ha conectado con personas de calidades humanas invaluables, de las cuales he aprendido el respeto, el amor y la responsabilidad que debemos transmitir como artistas”.

Por su parte, el trompetista Oscar Julián Tapie menciona que “desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en este instrumento, después de tantos años de estudio durante muchas horas, siento que es una extensión inseparable de mí, no puedo dejar de tocar ni una sola nota durante el día”.

