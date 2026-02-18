Publicidad

ICANH abre convocatoria 2026: conozca quién puede participar en su programa de estímulos

El instituto destinará $800 millones en estímulos para proyectos de investigación, creación y divulgación en el país.

Redacción Cultura
18 de febrero de 2026 - 09:01 p. m.
La convocatoria hace parte del Plan Nacional de Investigaciones “Sistemas de Vida Regionales: Configuraciones diversas de nación, desigualdad y diferencia”.
Foto: Parques con Memoria
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) abrió las convocatorias para su programa de estímulos 2026. Los aspirantes podrán postular sus proyectos de investigación, creación y divulgación hasta el 23 de febrero. Por un total de $800 millones, el instituto entregará 32 estímulos.

Esta convocatoria hace parte del Plan Nacional de Investigaciones “Sistemas de Vida Regionales: Configuraciones diversas de nación, desigualdad y diferencia”. El propósito de este proyecto es impulsar la producción de conocimiento en torno a las dinámicas de vidas regionales.

La invitación a participar se extiende a estudiantes e investigadores de las ciencias sociales y humanas (personas naturales), sobre todo de las regiones Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Entre los estímulos a los que pueden aplicar estas personas se encuentran seis estímulos en investigación sobre territorialidades, tensiones y transformaciones en Colombia y doce estímulos regionalizados para la investigación sobre sistemas de cida regionales en el Caribe, el Pacífico y la Amazonía.

Además, se darán dos reconocimientos a investigadores de las ciencias sociales por su excelencia investigativa en Antropología Social e Historia. Los trabajos ganadores serán publicados bajo el sello editorial ICANH.

También se proponen estímulos para agrupaciones y personas jurídicas, como colectivos y equipos interdisciplinares, entre ellos: dos estímulos para la investigación – creación sobre ambiente, conocimiento y poder, tres para la divulgación de investigaciones de ciencias sociales y nueve de apropiación para iniciativas comunitarias.

Por último, la convocatoria está pensada para explorar diferentes formatos narrativos, para divulgar el conocimiento producido y llegar a distintos públicos, expandiendo el alcance de estos trabajos e investigaciones.

Para conocer los requisitos de postulación ingrese aquí.

¿Qué es el ICANH?

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es un centro de investigación adscrito al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes. Es la principal autoridad con respecto al patrimonio arqueológico del país. Además, también se encarga de producción y difusión de conocimiento sobre la diversidad cultural y étnica de Colombia.

El ICANH es la instiución encargada de los parques arqueológicos en el territorio nacional, entre los que se encuentran el de San Agustín, el de Alto de ídolos y el de Tierradentro, así como el Parque arqueológico de Santa María la Antigua Darién y Parque arqueológico Teyuna – Ciudad perdida.

Además, cuenta con tres centros regionales en el Caribe (Santa Marta), el Pacífico (Tumaco) y la Amazonía (San José de Guaviare). La información generada por el ICANH puede encontrarse en el ‘Explorador de conceptos y derechos de petición en temas de Antropología’.

Por Redacción Cultura

