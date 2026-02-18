La FILBo anunció sus primeros invitados y novedades para este 2026

Este 2026, se realizará la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) regresa con su edición número 38 para este 2026. Del 21 de abril al 4 de mayo, los asistentes podrán disfrutar de los espacios, actividades y encuentros que propone una de las ferias del libro que se ha convertido en un referente de la región.

El evento, organizado en conjunto por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, contará con la India como país invitado de honor para este 2026. Además, la temática seleccionada para esta edición es ‘Escucharnos es leernos’, la cual pretende promover distintos puntos de vista a partir de la lectura, así como convertirse en un refugio para “el frenesí de la cotidianidad”.

“En esta nueva edición queremos que la FILBo sea un espacio para hacer una pausa, escucharnos y reconocernos en la palabra del otro. ‘Escucharnos es leernos’ es una invitación a comprender la lectura como un acto profundo de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva”, afirmó Adriana Ángel Forero, directora de la Feria.

Por otra parte, la FILBo ha anunciado a sus primeros invitados nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran el argentino Patricio Pron, ganador del premio Alfaguara 2019 por “Mañana tendremos otros nombres“. Además, estarán el historiador y filósofo británico John Sellars y la escritora mexicana, activista y fundadora de la organización “Morras Help Morra”, Dhalia de la Cerda.

La escritora rusa Anna Starobinets, conocida como la “reina del terror ruso”; Benoît Coquil, autor francés del ensayo “Buenos Aires no existe”; y Gonzalo García Barcha, ilustrador, editor e hijo del Nobel Gabriel García Márquez, también se sumarán en esta edición.

A nivel nacional, la feria contará con reconocidos autores como Mary Grueso, poeta, escritora, narradora oral y la primera mujer afrocolombiana en ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. También estarán los escritores Andrea Cote, Diana Obando y Felipe Restrepo Pombo, así como el ilustrador, Raeioul (Raúl Orozco).

En el campo de la literatura infantil y juvenil (LIJ), estarán presentes el autor e ilustrador chileno Fabián Rivas y la escritora española Ana Alcolea, ganadora del Premio Anaya (2011) y el Cervantes Chico (2016), galardones destacados en el gremio de la LIJ.

Como en anteriores ediciones, la FILBo se convertirá en un espacio para conmemorar algunos efemérides importantes en el mundo de la literatura. Este año se le rendirá homenaje a “Suenan timbres”, del poeta quindiano Luis Vidales, considerado el “único vanguardista que tuvo Colombia en su tiempo”, según la Biblioteca Digital de Bogotá.

También se conmemorarán los 50 años de fallecimiento de Gonzalo Arango, fundador del Nadaísmo; León de Greiff, destacado poeta del siglo XX; y Rocío Vélez de Piedrahíta, escritora y referente en la literatura antioqueña.

Por último, se continuará con las jornadas profesionales de la FILBO, en las que se incluye el Salón Internacional de Negocios, que tendrá lugar entre el 27 y el 28 de abril; el Fellowship Program, con la presencia de agentes literarios de la India, República Checa, Alemania, Estonia y Brasil; y los más de doce encuentros especializados para todos los agentes de la cadena del libro.

“La Feria es, ante todo, el escenario donde autores, lectores y los distintos actores de la cadena del libro se encuentran, conversan y comparten miradas sobre el mundo; un lugar donde las historias dejan de ser individuales para convertirse en experiencias comunes que nos conectan y nos transforman como sociedad”, concluyó Forero.

Invitado de honor: India

La India cuenta con una de las tradiciones literarias más antiguas del mundo. La diversidad de lenguas y tradiciones que coexisten en este territorio, considerado un subcontinente, han enriquecido históricamente el intercambio de conocimientos alrededor del mundo y para esta edición de la FILBo, los asistentes podrán acercarse desde distintas miradas a la cultura de este país asiático.

“Es un gran honor para la India ser el invitado de honor. La FILBo es una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina, y esperamos poder compartir las ricas y diversas tradiciones literarias de la India, al tiempo que reforzamos los lazos culturales entre nuestros dos países”, manifestó la embajada de India en Colombia.