Inquietantes Dicotomías: El arte de Reynier Ferrer en la Galería Duque Arango

"Las pinturas se basan en el automatismo y el uso del subconsciente. El acto de pintar para Reynier es un ritual o trance basado en sensaciones y sentimientos" Galería Duque Arango. Foto: Harold Ferrer

Para su primera exhibición individual en Colombia, Reynier Ferrer ha seleccionado una treintena de obras para ilustrar la casualidad y el azar. “Ferrer no es ajeno a este procedimiento en su pintura emocional, accidentada, visceral, impredecible y construida por capas de color superpuestas que se arman o se desarman en el tiempo de ejecución”, cuenta Miguel González, curador de la muestra.

Las obras del artista se caracterizan sobre todo por la primacía de las texturas reales, provocadas por espesos empastes con materiales disímiles, lo que trae como resultado superficies densas, que invitan a pensar en la indagación táctil. Asimismo, las composiciones son versátiles, mutables y evidencian las reflexiones del autor en cuanto al diseño de las líneas estructurales básicas, la disposición de las áreas dentro del campo visual, o su equilibrio.

Todas las obras de Reynier Ferrer, aparentemente abstractas, revelan un trabajo de origen figurativo, tal es el caso de la obra fechada en 2019 titulada “Monstruo” que hará parte de esta exhibición en la Galería Duque Arango de Medellín, encargada de presentar por primera vez la propuesta de Ferrer en Colombia y Suramérica.

“Ferrer fue dejando la práctica de la figuración inicial y ha ido expandiendo su voluntad de libertad pictórica, decidiéndose por obras ricas en juegos cromáticos y formas emocionales, de gestos abundantes y expresivos que buscan generar intriga y evocaciones en el observador”, comenta Miguel González, curador y crítico de arte.

Sobre “Inquietantes dicotomías”, Reynier Ferrer explica: “la exposición trata de la relación de conceptos aparentemente opuestos, y al mismo tiempo, relacionados. Por ejemplo, la relación entre el título y la imagen. A veces demoro meses para darle nombre a una imagen y viceversa. Entonces, esta dicotomía, esta subjetividad para fantasear, para reflexionar, para meditar, entre una imagen y su título, me trasciende. Y siento que perfectamente pudiera ser el esencia de esta exhibición. Se tratan de títulos que hacen referencia a vivencias cotidianas, mis experiencias y las de mis amigos, el cine, la literatura, las noticias, la música que escucho mientras estoy creando. Todo esto se convierten en obras que intento canalizar.”

Sobre su aspiración con esta exposición, Ferrer comenta “Después de siete años de proceso, hoy recuerdo obras que hice a dos meses de convertirme en padre, o durante la pandemia, estas son creaciones realizadas bajo distintas experiencias diferentes que intentan hablar por sí mismas. Me interesa crear vínculos con el espectador para una mayor conexión humana.”

Respecto al trabajo que conoce sobre el arte colombiano, comenta que el primer referente que tuvo sobre un artista plástico de nuestro país fue con la obra de Fernando Botero. “En Cuba no tenemos acceso a internet, todo lo veíamos a través de diapositivas y fotos de libros sin color. Recuerdo una vez en la Academia de Bellas Artes de la Habana, que fuimos a una visita guiada a una exposición de Botero en el Museo Nacional de Bellas Artes, ese fue mi primer contacto con una tela en vivo de este artista. También conocía la obra del maestro Obregón, la cual siempre me interesó muchísimo, de hecho, era el artista colombiano que más me gustaba. Después de llegar a Miami logré ver en ferias de arte otros artistas que me interesaron. En Nueva York conocí por primera vez la obra de Óscar Murillo en el MOMA.”

