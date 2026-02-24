Italia recupera apuntes de Mussolini vinculados a su reunión con Hitler en 1944

Benito Mussolini se reunió con Adolf Hitler en el castillo de Klessheim (Salzburgo, Austria) en 1944, ante el inminente fracaso de las potencias del Eje en la guerra. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Carabineros (Policía militarizada de Italia) han recuperado y devuelto al archivo estatal cinco hojas manuscritas del dictador Benito Mussolini tras su reunión con Adolf Hitler en Salzburgo en 1944, enfocadas en política o en colonialismo: “Los indígenas deben estar convencidos de nuestra superioridad”.

Según informó este 23 de febrero el cuerpo policial, los documentos, que habían sido introducidos en el mercado de antigüedades como muchas de las pertenencias de ‘Il Duce’ que desaparecieron tras el final de la Segunda Guerra Mundial, fueron localizados puestos a la venta por un particular en una casa de subastas de Turín.

“Aquellos que se disponen a consumar contra nosotros la más vil de las injusticias se darán cuenta de que el pueblo italiano es capaz de heroísmos iguales a los de los primeros soldados que reivindicaron la gloria de Roma y toda la civilización de la tierra africana”, se lee en una de las hojas.

“Los indígenas deben estar convencidos: a) de nuestra superioridad y, por tanto, de nuestro derecho a gobernarlos; b) de que nuestro gobierno los elevará a mejores formas de vida”, continúa, en referencia a la presencia y dominio italiano en Etiopía tras las guerras ítalo-etíopes.

Las primeras comprobaciones realizadas por los agentes carabineros del núcleo de tutela del patrimonio cultural constataron que las hojas contenían apuntes cuya grafía podría atribuirse a Mussolini, así como la firma al final de la última hoja con el monograma ‘M’ que utilizaba el dictador fascista italiano.

Pese a que carecen de fecha, su contenido, que se divide en tres temas centrales -fuerzas armadas, política y economía-, coincide “en numerosos puntos” con los asuntos tratados por Mussolini durante el histórico encuentro con Hitler en el castillo de Klessheim (Salzburgo, Austria) en 1944, cuando mantuvieron una reunión ante el inminente fracaso de las potencias del Eje en la guerra.

Los exámenes técnicos realizados por los especialistas, que han comparado la caligrafía con otros documentos atribuidos a Mussolini, confirmaron numerosas analogías en el trazo y la plena autenticidad de los documentos.

Además, otro indicio que ha servido a los Carabineros para corroborar su evidencia es el hecho de que estén dobladas en cuatro partes, como indicativo de que fueron destinadas a guardarse en un bolsillo.

La Policía procedió este lunes durante un acto a la devolución de estos documentos al Archivo del Estado de Roma al considerar que toda documentación debe considerarse patrimonio histórico excepcional perteneciente al Estado.

“Las verificaciones sobre los bienes archivísticos, realizadas en colaboración con el Archivo del Estado de Roma, evidenciaron desde el principio su notable relevancia histórica, tratándose principalmente de borradores autógrafos de discursos oficiales, reivindicando así la titularidad estatal”, subrayaron.