Jaime Abello Banfi recibirá mención de honor en premio de la Universidad de Columbia

Jaime Abello Banfi será reconocido por su trabajo de más de treinta años en la Fundación Gabo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Este miércoles 8 de octubre la Universidad de Columbia otorgará una mención honorífica a Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo, en el marco de los Premios Maria Moors Cabot 2025. Estos galardones buscan destacar la excelencia periodística en las Américas. Cada año, la Escuela de Periodismo de Columbia reconoce a comunicadores y organizaciones cuya labor promueve la libertad de expresión y el entendimiento entre los pueblos del continente.

El jurado, presidido por el periodista Rosental Alves, quiso destacar su labor en la Fundación Gabo, que este año cumplió tres décadas de trabajo en pro del desarrollo de la prensa libre y ética en América Latina.

“Quiero dedicarle este premio a los miles de personas que nos han colaborado durante estos años. La fundación está donde está porque es un proyecto colectivo y para mí es fundamental reconocer ese apoyo que es el que nos ha permitido tener esta plataforma de impulso al periodismo”, afirmó Abello.

Este galardón viene en un año en el que la Fundación Gabo ha reconocido los frutos de sus treinta años de trabajo, pero el director también reconoció que todavía hay muchos retos por delante. Para él, todo esto se trata de un esfuerzo para que las personas “reinterpreten su relación con el periodismo”.

“Creo que la relevancia, el impacto y la credibilidad son tres aspectos esenciales por los cuales hay que competir fuertemente hoy en día. (...) Además, hay que seguir luchando por defender la libertad de expresión, que hoy se encuentra amenazada en toda América Latina”, concluyó.

Ganadoras y homenaje

Durante la ceremonia de hoy, también se reconocerá el trabajo de las cuatro periodistas que se llevaron la medalla de oro en estos premios: Nora Gámez Torres, Omaya Sosa Pascual, Isabella Cota y Natalia Viana. Gámez Torres fue distinguida por su cobertura sobre Cuba y las relaciones con Estados Unidos; Sosa Pascual, por su trabajo al frente del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, que ha revelado casos de corrupción y promovido la transparencia en su país; Cota, por sus investigaciones sobre corrupción política y delitos financieros en América Latina, y Viana, por su liderazgo en medios independientes en Brasil y su papel en la formación de nuevas generaciones de periodistas.

Según el jurado, las cuatro conforman un grupo “excepcional y valiente” de profesionales que representan los valores del premio. Esta es la segunda vez en los 86 años de estos premios en las que en que todas las galardonadas principales son mujeres.

Por otro lado, además de Abello Banfi, también la periodista peruana Paola Margot Ugaz Cruz recibirá una mención de honor en los premios. Esto debido a un trabajo periodístico que impulsó al Papa Francisco a disolver el poderoso movimiento religioso peruano conocido como Sodalicio. Antes de morir, el entonces sumo pontífice declaró que esta organización era responsable de abusos sistemáticos y atroces contra sus seguidores, algunos de ellos menores de edad, y de una vasta corrupción financiera.