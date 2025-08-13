Jaime Garzón y su legado contado por la cultura: obras, libros y más

Su asesinato, que ocurrió en una esquina de Bogotá en 1999, a manos de una alianza criminal, sigue siendo una herida abierta y un recordatorio de que “la palabra y la risa también incomodan al poder”. Foto: Ilustración: Viviana Velásquez

Este 13 de agosto se cumplen 26 años del asesinato de Jaime Garzón, una voz crítica en el mundo del humor político en Colombia. Garzón se convirtió en símbolo de paz en un país marcado por el conflicto, en una época en donde hablar de justicia social era un acto de riesgo.

El año pasado, después de 25 años y 10 meses de litigio internacional, el Estado colombiano admitió su responsabilidad en el crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reconocimiento histórico que pone fin a décadas de silencio institucional y abre la puerta a medidas de reparación para su familia y la sociedad.

A lo largo de su carrera, Jaime Garzón construyó personajes y reflexiones que siguen vigentes. Y así, su vida inspiró libros, series, documentales y hasta playlists de salsa.

A continuación, compartimos algunas opciones para acercarse a su historia.

Libros

Jaime Garzón. El genial impertinente (Germán Izquierdo)

Biografía que recoge la carrera de Garzón desde sus inicios hasta su muerte. Incluye sus personajes en televisión, charlas y segmentos en Zoociedad y Quac, y explica cómo su trabajo mantuvo vigentes sus mensajes críticos sobre el poder. Incluye también información sobre la investigación judicial sobre su asesinato, declarado de lesa humanidad.

Jaime Garzón: Mi hermano del alma (Marisol Garzón)

Relato desde la perspectiva de su familia. Contiene entrevistas, documentos y fotografías inéditas que muestran aspectos de la vida personal y familiar de Garzón, incluyendo recuerdos de su infancia y adolescencia, sus relaciones familiares y su formación personal.

Jaime Garzón: Lea pa’ que hablemos N°1 (Marisol Garzón)

Primer volumen de una serie que documenta la memoria de Garzón. Aborda la relación que tenía con quienes lo rodeaban, sus conversaciones y su forma de transmitir ideas a través del humor. Incluye contexto del proceso judicial sobre su crimen.

Garzón: El duelo imposible (Verónica Ochoa y Alfredo Garzón)

Novela gráfica que reconstruye su asesinato y muestra su obra periodística y pública. Describe la implicación de narcoparamilitares y agentes del Estado, y cómo su trabajo y legado continúan presentes en la memoria del país. Una narrativa sobre su trayectoria y las consecuencias de su muerte.

Series y documentales

Jaime Garzón: Especial

En dónde ver: RTVCPlay

Un recorrido por la vida de Jaime Garzón que muestra su trayectoria más allá de lo mediático. Presenta su papel como hijo, hermano, amante, pedagogo y profesional del humor político. Explora los orígenes de su estilo irreverente, su forma de enfrentar al poder y cómo esta actitud influyó en generaciones posteriores.

Érase una voz - Capítulo 4

En dónde ver: RTVCPlay

Especial que reconstruye la labor de Garzón como periodista y humorista. Incluye su manera de poner a los poderosos “contra las cuerdas” mediante la sátira, sus intervenciones mediáticas y la repercusión de sus contenidos en la sociedad colombiana, así como los riesgos que asumió por sus opiniones.

Garzón Vive

En dónde ver: Prime Video

Serie/novela que narra la infancia y juventud de Garzón, así como su forma de comunicar problemas sociales a través del humor. Presenta su trayectoria en televisión, los personajes que interpretó, y cómo su estilo de humor político le permitió interactuar con la sociedad y dejar un legado mediático que aún se recuerda.

Teatro

Nos mataron la risa: Homenaje a Jaime Garzón – 26 años de digna rabia

En dónde ver: Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, Calle 47 #42-38, Torres de Bomboná, Medellín.

Fechas: del 13 al 16 de agosto (miércoles a sábado) a las 7:45 p.m.

La obra rinde homenaje a Jaime Garzón recordando su pensamiento crítico y humorístico que, entre parodia, sátira y humor negro, cuestionó a diversas fuerzas políticas y sociales del país. Escrita y dirigida por Ruderico Salazar Alzate, es interpretada por David Andrés Suárez Ramírez, Viviana Zuluaga Hernández y Juan David Ossa Jiménez.

Entradas disponibles en eticketablanca. También se puede inscribir mediante este formulario.

La música en la vida de Garzón

En una entrevista para Claro Oscuro de El Espectador, César Mora contó que Garzón tenía un gusto especial por la música, especialmente la salsa. Una de sus canciones preferidas era Canela y pedía que se interpretara dos veces cada vez que coincidían en un evento: primero al llegar y luego al retirarse.

En la nota sobre el capítulo de Claro Oscuro también se habló de la hermana de Garzón, Marisol, confirmando que Canela lideraba la lista, seguida de varios clásicos de Rubén Blades, Willie Colón, Celia Cruz, Héctor Lavoe y otros exponentes del género.

Algunas canciones de la lista salsera de Jaime Garzón, entregada al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación por su hermana Marisol Garzón y compartida por El Espectador en la nota para Claro Oscuro:

Canela – César Mora

Ligia Elena – Rubén Blades y Willie Colón

Buscando América – Rubén Blades

El Padre Antonio – Rubén Blades

Siembra – Willie Colón y Rubén Blades

Cruz de Navajas – Celia Cruz

Te Busco – Celia Cruz

Amores de un Día – Celia Cruz

Oh qué será? – Willie Colón

Ojos – Willie Colón y Rubén Blades

Toma Mis Manos – Willie Colón

Déjala que Siga – Héctor Lavoe

Inolvidable – Tito Rodríguez