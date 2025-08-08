La HJCK migrará a Ditu, la nueva plataforma de “streaming” de Caracol Televisión

Entrevistas, grabaciones y otras piezas de gran valor patrimonial quedarán alojadas en esta nueva plataforma de “streaming”. Foto: Archivo El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde hace más de un año, Caracol Televisión ha venido consolidando un proceso de adaptación tecnológica en todas sus marcas. En ese marco, la HJCK anunció recientemente el cierre de su ciclo en el formato de audio en “streaming”. Sin embargo, el canal aclaró que sus contenidos no serán eliminados, sino trasladados a un entorno más amplio y multiformato.

“Nadie se quedó sin trabajo, solo reorganizamos las fuerzas para el progreso de una fase que nos piden los tiempos actuales. Y ese progreso estará en Ditu”, afirmó la empresa.

En esta nueva etapa los contenidos históricos de la emisora —entre ellos entrevistas, grabaciones y piezas de valor patrimonial— estarán disponibles en video, audio y texto, integrando también archivos históricos de Caracol Televisión como documentales, películas, series y programas especiales.

La HJCK, que a lo largo de décadas ha sido símbolo de la radio cultural en Colombia, fue fundada y sostenida por figuras claves de la cultura y el periodismo nacional, entre ellos Gloria Valencia de Castaño, Álvaro Castaño, Gonzalo Rueda Caro, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y María Mercedes Carranza.

Ahora, bajo el nombre de Canal HJCK, este legado se consolidará como un espacio cultural dentro de Ditu, acompañado por la selección musical que ha caracterizado a la emisora desde sus inicios.

Según Caracol, esta migración es parte de una apuesta más amplia del grupo de medios —que incluye también a Blu Radio y El Espectador— por mantenerse vigentes frente a un mercado en constante evolución, con nuevas formas de entretenimiento y acceso a la información.

“Se trata de una reingeniería”, concluyeron, asegurando que proyectos como “El Magazín Cultural” de El Espectador también tendrán presencia en este nuevo ecosistema cultural y digital.