No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Jenna Ortega y Celine Song cuestionaron el uso de la IA: “Destruye nuestro planeta y nos coloniza”

La actriz será parte del jurado de la 22° edición del Festival, junto a la actriz Anya Taylor-Joy, y los directores Celine Song y Bong Joon-ho.

Agencia EFE
30 de noviembre de 2025 - 05:10 p. m.
La protagonista de Wednesday será una de las encargadas de escoger al filme ganador de la estrella de oro entre 13 largometrajes de diferentes países.

Foto: EFE - JALAL MORCHIDI
Jenna Ortega, actriz estadounidense, considera que la Inteligencia Artificial (IA) no puede suplantar la creación humana en el cine, porque “hay un extraño encanto en el ser humano” que la tecnología no puede sustituir.

“Hay belleza en la dificultad y en los errores, y un ordenador no puede hacerlo”, dijo Ortega en una rueda de prensa que marcó este sábado el arranque de la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech.

Ortega, que forma parte este año del jurado del festival, señaló que espera que la IA llegue a un punto en el que se convierta en una “especie de comida basura mental”.

Una opinión compartida por otros miembros del jurado del festival, como la cineasta canadiense Celine Song, que criticó duramente la IA porque “destruye nuestro planeta y nos coloniza” y “hace desbordar lo que hace de nuestra vida más bonita”.

“Tenemos que defender como artistas la humanidad, no podemos pensar en qué es lo que hace la vida más práctica, sino en cómo vivir”, denunció.

Por su parte, la directora francesa Julia Ducournau reconoció que es una herramienta necesaria, pero advirtió de que no debe sustituir “el diálogo humano y artístico”.

Ducournau señaló que recurrió a la IA para hacer las imágenes de síntesis en su filme “Aplha” (2025).

Ortega, Song y Ducournau forman parte de un jurado integrado también por la actriz británica Anya Taylor-Joy, el director brasileño Karim Ainouz, el director iraní Payman Maadi, y el cineasta marroquí Hakim Belabbes, y presidido por el director surcoreano Bong Joon-ho (“Parásitos”).

El festival -que comenzó anoche con una ceremonia de gala en la que se rindió homenaje al actor Hussein Fahmy, figura icónica del cine egipcio y árabe- reconocerá también en esta edición a la actriz estadounidense Jodie Foster, el director mexicano Guillermo del Toro y la actriz marroquí Raouya.

Durante la ceremonia de apertura, Bong Joon-ho dijo que la ciudad sureña de Marrakech “contribuyó de manera significativa al arte cinematográfico”.

En esta edición del festival -considerado una de las citas cinematográficas más importantes del continente africano-, 13 largometrajes de diferentes países compiten por el máximo galardón: la estrella de oro, que se entregará en la última jornada de la cita, el próximo 6 de diciembre.

Fuera de concurso, el certamen proyectará otras catorce películas que representarán a sus respectivos países en los Óscar, como la española “Sirat” de Oliver Laxe o la marroquí “Calle Málaga” de Meriem Touzani, protagonizada por la actriz española Carmen Maura.

Por Agencia EFE

