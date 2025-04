Jianwei Xun, autor del considerado “libro del año”, no existe: es una IA

Jianwei Xun, supuesto autor de "Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad" y personaje creado por Andrea Colamedici. Foto: Tomada de Redes Sociales

Desde enero de este año, apareció en el catálogo de Amazon un libro titulado Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad. El título, que se presenta como un análisis sobre las formas de manipulación en la sociedad actual, está firmado por Jianwei Xun, un supuesto filósofo chino.

El libro comenzó a ser citado y referenciado en diversos círculos académicos, donde se exaltó la profundidad de su análisis, hasta el punto de que algunos lo calificaron como el “libro del año”. En él, se reflexiona sobre cómo las élites económicas y políticas emplean las nuevas tecnologías para someter a las masas sociales a un estado equivalente a la hipnosis. “Existimos en un estado de hipnosis permanente donde la conciencia se domestica” es una de las frases más citadas de la obra.

Aunque la información sobre Jianwei Xun parecía convincente, era escasa. Esto atrajo la atención de los medios, que querían saber más sobre este autor tan nombrado. Fue entonces cuando Sabina Minardi, redactora jefe de l’Espresso, intentó contactarlo y, tras varios intentos fallidos, descubrió que este autor nunca existió. En realidad, era una invención de Andrea Colamedici, un profesor universitario italiano, quien creó tanto la obra como el autor utilizando inteligencia artificial.

El nombre de Colamedici aparecía en la obra como traductor, aunque en realidad fue coautor. Sin embargo, en la investigación periodística se descubrió que muchas de las ideas expuestas en el libro ya habían sido presentadas por el docente en otras investigaciones previas.

Ante los reclamos y la controversia que desató el hallazgo, Colamedici aseguró: “Nunca he querido construir una mentira ni hacer una burla para demostrar que los periódicos no son capaces de controlar la información. Me interesaba realizar una performance narrativa que construyera la misma realidad que el libro analizaba teóricamente”.

Además, en un artículo que escribió para la revista digital Nazione Indiana, Colamedici señaló que el libro no se limitaba a “retratar el presente”, sino que lograba “mostrar sus entresijos” y que el resultado era fruto de las conversaciones con sistemas de IA.

Por su parte, el director de l’Espresso, Emilio Carelli, escribió en un artículo de opinión: “Si la tesis de este libro es justa, o al menos ha sido capaz de encender un debate cultural que ha implicado a intelectuales y filósofos… ¿qué importa que la haya escrito la inteligencia artificial?”.