Murió Joanna Trollope, novelista británica de romance, a los 82 años

Joanna Trollope fue galardonada con la medalla de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 1996 y después con la de Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2019. Foto: Getty images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escritora británica Joanna Trollope, conocida por sus novelas románticas contemporáneas, ha fallecido en su casa de Oxfordshire, sur de Inglaterra, a los 82 años, informaron este viernes sus hijas en un comunicado.

“Nuestra querida e inspiradora madre, Joanna Trollope, falleció en paz en su hogar de Oxfordshire el 11 de diciembre a los 82 años”, reza la nota divulgada por Antonia y Louise, las hijas de la autora.

Además, el agente literario de Trollope, James Gill, señaló que la escritora fue una de “nuestras novelistas más queridas, aclamadas y apreciadas. Sus hijos, nietos y familiares, sus innumerables amigos y, por supuesto, sus lectores, llorarán a Joanna”.

Entre sus novelas más populares figuran “The Choir”, “A Village Affair”, “A Passionate Man”, “The Rector’s Wife”, “The Men and the Girls”, “Other People’s Children”, “A Spanish Lover”, “The Best of Friends” o “Marrying the Mistress”. Solo una parte de ellas fueron traducidas al español.

Las obras de Trollope exploran las complejidades de las relaciones personales y la vida familiar en la clase media inglesa.

Además, varias de sus historias fueron adaptadas a la televisión. “The Rector’s Wife” y “The Choir”, se convirtieron en series para Channel 4 y la BBC respectivamente. Sus novelas, “A Village Affair” y “Other People’s Children” también terminaron siendo adaptadas para “la pantalla chica”.

Joanna Trollope era sobrina en quinto grado de Anthony Trollope, novelista británico, reconocido por sus obras producidas en la época victoriana como: “Las torres de Barchester”, “Phineas Finn” y “El mundo en el que vivimos”.

Tras licenciarse en literatura inglesa en la Universidad de Oxford, Trollope trabajó brevemente en el Ministerio británico de Exteriores en el área de Europa del Este y después en las relaciones entre China y los países en desarrollo. Entre 1967 y 1979, ocupó diversos puestos docentes antes de dedicarse por completo a la escritura en 1980.

En un principio, escribió novelas históricas bajo el seudónimo de Caroline Harvey antes de cambiar a la ficción contemporánea que la haría famosa.

Trollope fue galardonada con la medalla de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 1996 y después con la de Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2019, por sus servicios a la literatura.

Nació el 9 de diciembre de 1943 en Gloucestershire, oeste de Inglaterra, y estuvo casada con el banquero David Potter, con el que tuvo a sus dos hijas, pero se divorciaron en 1983. En 1985 se casó con el dramaturgo Ian Curteis, del que también se divorció en 2001.

Con respecto a su legado, en una entrevista para The Guardian, Trollope dijo lo siguiente: “Me gustaría que me recordaran por algo más general: que mis novelas fueron un enorme consuelo para mucha gente que sentía desesperación, celos o lo que fuera. Quiero que mis libros digan: ‘Está bien, todos nos sentimos así’”.

La escritora de “Aga Saga”

El término “Aga Saga” hace referencia a un subgénero literario caracterizado por abordar historias familiares de la vida rural y doméstica de la clase media británica, incluyendo temas como las relaciones interpersonales y el mundo emocional de estos contextos.

El concepto proviene de las estufas AGA, cocinas de hierro fundido, características de este tipo de hogares. El novelista Terence Blacker fue el primero en usar esta palabra para referirse a los libros de Trollope, a pesar de que solo dos de sus novelas podrían inscribirse bajo esta definición.

No obstante, a Trollope no le gustaba que usaran este término para referirse a sus obras, ya que muchas veces lo utilizaban de forma despectiva para desmeritar la complejidad de su literatura y la calificó como una etiqueta “condescendiente”.