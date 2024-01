Johan Pinzón: “Vivimos en un mundo con el tiempo limitado”

Johan Pinzón aplica el uso de nuevas tecnologías para facilitarle la vida a sus seres queridos desde el hogar.

¿En qué consiste ‘IA para todos’, la nueva visión de Samsung Electronics?

Desde hace diez años, nosotros venimos trabajando de la mano con la inteligencia artificial a través de nuestros televisores, en donde empezamos incorporando algoritmos que hacían escalamiento de imágenes de Ultra HD a 8K. Lo que estamos integrando ahora, es un sistema que aprende del continuo uso que le da el consumidor al producto, para así brindarle beneficios y facilidades.

¿Por qué decidieron, justo este año, llevar la inteligencia artificial a otro nivel?

Porque el desarrollo de la inteligencia artificial es la tendencia que hay globalmente en temas tecnológicos. Este año presentamos en el stand de Samsung Electronics en Consumer Electronics Show (CES), una función que permite la traducción en los televisores sin importar en el país en el que se encuentre. Lo mismo se aplicó en los celulares para las personas con discapacidad auditiva, con el objetivo de que puedan atender las llamadas leyendo lo que dice la otra persona.

¿Cree que una vida más fácil es sinónimo de calidad de vida?

Sí. Vivimos en un mundo con el tiempo limitado, así que, a medida que nuestra vida sea más fácil, tendremos más espacios para compartir con nuestra familia, amigos, hacer otras actividades e incluso, si se quiere, para dormir. El hecho de que el consumidor llegue a la casa y pueda abrir las cortinas, lavar la ropa y prender la chimenea con un botón, le soluciona una cantidad de tareas que, tal vez, podría haber olvidado. Por eso, la inteligencia artificial y la aplicación de SmartThings son un complemento a la vida diaria.

¿Para qué innovar tecnológicamente de forma constante?

Con el fin de buscar soluciones a las diferentes problemáticas que se van presentando en el entorno. Antes, las casas contaban con grandes cocinas que llevaban a la gente a comprar grandes electrodomésticos, pero a medida que los espacios se van reduciendo, estos objetos también deben de hacerlo.

¿Aplica el uso de estas tecnologías a su vida?

Sí. Mi mamá tuvo un accidente hace algunos años, y gracias a la aplicación de SmartThings ella puede abrir y cerrar la puerta de su casa, maneja la iluminación y usa la televisión desde su celular, además de tener a la mano las imágenes de las cámaras de seguridad. Es un ejemplo de cómo la tecnología hace la diferencia en la vida diaria.

¿Qué le gusta del mercadeo?

Es un área que me permite crear. Existe la libertad de proponer proyectos, se puede pensar fuera de la caja, tener contactos con agentes ajenos al negocio pero al final lograr integrarlos. Tengo tiempo para desarrollar mis proyectos y es algo que tal vez, en otras áreas, tengan más protocolos y no se propicie el espacio para crear.

¿Para qué seguir creando?

Porque estamos en un mundo de constante cambio y nosotros permanecemos estáticos. Si no cambiamos, nos quedamos en lo que hay. Siempre debemos estar innovando, pero no hablo solamente de la creación de nuevos productos para satisfacer las necesidades que se van presentando, sino también, como profesional, de crear claves y mantener la atención del consumidor, porque en el marketing, si no generas interés como marca, te vas a ir apagando.