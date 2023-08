Jorge Luis Borges en sus propias palabras

Jorge Luis Borges, poeta y cuentista, y quien hizo de la crítica un nuevo género literario. / AP Foto: AP - Eduardo Di Baia

Jorge Luis Borges, el escritor nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, es reconocido como una de las figuras claves de la literatura hispana y universal. Sus obras más conocidas, “Ficciones” y “El Aleph”, dan cuenta de la forma en la que Borges conectaba sus cuentos a través de temas comunes, mientras exploraba ideas filosóficas con la eternidad, la memoria y más.

Con su familia viajó extensamente por Europa y estudió durante cuatro años en Suiza. Cuan regresó a Argentina, en 1921, comenzó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias, mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República de Argentina y para 1960 su trabajo estaba siendo traducido y publicado en Estados Unidos y Europa. Recibió varios galardones, entre ellos el Premio Formentor, junto a Samuel Beckett en 1961, y varias veces se creyó que llegaría a recibir el Nobel, pero nunca sucedió.

Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986 y a esta ciudad suiza dedicó su último libro, “Los conjurados”. Además de su cumpleaños, hoy también se conmemora el Día del lector, el cual de acuerdo con el diario La Nación fue establecido “en 2012 mediante la Ley N° 26.754, con el objetivo de destacar la labor de Borges, impulsar un mayor reconocimiento a los autores argentinos e invitar al público a conocer sus obras”.

A continuación compartimos algunas de las frases célebres y reflexiones del autor:

- “Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”.

- “Yo recuerdo más lo que he leído que lo que me ha pasado. Pero claro que una de las cosas más importantes que pueden pasarle a un hombre, es haber leído tal o cual página que lo ha conmovido, una experiencia no menos intensa que otras”.

- “Yo no hablo de venganzas ni de perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón.”

- “La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido.”

- “El escritor debe volverse anacrónico, es decir, contra el tiempo. A diferencia, infiero, del periodista o del cronista de la historia.”

- “Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte”.

- “Dos personas me han hecho la misma pregunta: ¿para qué sirve la poesía? Y yo les he dicho: bueno, ¿para qué sirve la muerte? ¿para qué sirve el sabor del café? ¿para qué sirve el universo? ¿para qué sirvo yo? ¿para qué servimos? Qué cosa más rara que se pregunte eso, ¿no?”

- “El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto”.

- “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”.

- “La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene.”

- “Me gustaría ser otro escritor que no fuera Jorge Luis Borges. A mí no me gusta lo que escribo; si yo fuera más prudente, leería más y no cometería la imprudencia de escribir”.

- “De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación.”

- “Nada, nada amigo mío; lo que le he dicho, no estoy seguro de nada, no sé nada. Imagínese que ni siquiera sé la fecha de mi muerte…”.

- “Para mí la democracia es un abuso de la estadística. Y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente?”.

- “Escribir es un modo de soñar, y uno tiene que tratar de soñar sinceramente. Uno sabe que todo es falso, pero sin embargo, es cierto para uno. Es decir, cuando yo escribo estoy soñando, sé que estoy soñando, pero trato de soñar sinceramente.”