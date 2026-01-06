Juan Covelli, el artista colombiano que llevó el río Atrato a un destacado museo en Londres

La obra de Juan Covelli estará en exhibición hasta el mes de febrero en una sala especial del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres. Foto: Cortesía de Juan Covelli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan Covelli ha marcado un hito en la historia del arte contemporáneo de Colombia, al convertirse en el primer artista nacional que protagoniza de forma individual una exposición en el Victoria and Albert Museum de Londres (V&A), el cual es uno de los recintos de arte y diseño más importantes del mundo.

El colombiano se ha convertido en el cuarto creador en el mundo en ser invitado a ocupar este espacio del V&A, destinado a intervenciones artísticas contemporáneas, que parten del mundo digital.

La obra creada por Covelli fue titulada como “Atrato”, la cual hace referencia al río colombiano que lleva el mismo nombre y que es el principal afluente del Chocó. Esta exposición recurre a elementos visuales para narrar las distintas problemáticas que atraviesan a este caudal.

“Presentar este trabajo en un espacio como el V&A, con su historia colonial y una colección construida a partir del saqueo imperial, permite reconfigurar esas narrativas desde el sur. Es una forma de introducir voces, memorias y paisajes que han sido silenciados por siglos”, afirmó Covelli.

Además, esta instalación hace parte de un proyecto que el artista ya venía desarrollando en torno a otros cuerpos de agua, como el Salto del Tequendama, cascada ubicada en el municipio de Soacha.

El creador colombiano cuenta con una amplia trayectoria, que lo ha llevado a recibir diversos reconocimientos, entre los cuales se encuentran una mención de honor en el Prix Ars Electronica 2025, la competición de arte mediático más antigua del mundo; el Lumen Prize (2021), que es un reconocimiento a las creaciones de arte digital; y una nominación al Premio Luis Caballero en Colombia, uno de los galardones más relevantes en el mundo de las artes visuales y plásticas del país.

El estilo de Covelli se basa en la exploración del medio digital a partir de recursos y materialidades, como el modelado, la impresión 3D y la inteligencia artificial, los cuales cuestionan y transforman la relación del arte, el patrimonio y la arqueología con la misma tecnología, teniendo como eje transversal ideas y prácticas decoloniales.

Sus exposiciones han recorrido varios espacios culturales de la escena nacional, como el Salón Nacional de Artistas, el Museo de Arte Miguel Urrutia y el Museo de Arte Moderno de Medellín, donde actualmente se están exhibiendo algunas piezas de “Atrato”.

Su trabajo también ha llegado a escenarios internacionales como el KW Institute for Contemporary Art de Berlín, el Museo de América de Madrid, el Warrington Museum & Art Gallery y la Bienal de arte joven de Moscú. Además, ha sido parte de residencias artísticas en países como Reino Unido, Noruega y Arabia Saudita.

Un recorrido por “Atrato”

Esta instalación interviene las paredes victorianas del V&A, por medio de distintas sonoridades y efectos visuales provenientes del río Atrato y de la comunidad chocoana que es atravesada por este caudal.

El “Atrato” fue el primer afluente en ser declarado como sujeto de derechos, de acuerdo con sentencia T‑622 de 2016 de la Corte Constitucional. Sin embargo, este recurso jurídico ha estado lejos de cumplirse y el río sigue sufriendo las consecuencias por la minería ilegal, un problema que no ha logrado ser abordado de manera adecuada por las instituciones y que termina afectando a comunidades indígenas y afrocolombianas.

La exposición de Covelli muestra esta disonancia, a partir de elementos como la proyección de un videoensayo y un fotomural con imágenes satelitales del río, que se convierten en un reflejo del deterioro que ha sufrido este cuerpo de agua.

Además, a la muestra se agregaron varios objetos relacionados con el oro, como lingotes producidos a partir de basura electrónica y piezas precolombinas, las cuales pertenecen al patrimonio de Colombia, pero se encuentran dentro de la colección del V&A, convirtiéndose esto en una profunda reflexión en torno a las prácticas coloniales y extractivistas que envuelven a nuestro territorio.

La obra estará en exhibición hasta el mes de febrero y se ha convertido en un punto de inflexión tanto para la trayectoria de Covelli, como para las problemáticas que intenta plasmar y cuestionar a través de su arte.