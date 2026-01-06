Películas ganadoras de los Premios Macondo llegan a la Cinemateca de Bogotá en enero

La película "El Pantera", dirigida por Frank Benítez Peña, hará parte de la cartelera de la Cinemateca durante enero de 2026. Foto: Angélica Clavijo Ortíz

La Cinemateca de Bogotá ha anunciado su programación para el inicio de este 2026. El mes de enero contará con 15 franjas, entre las cuales se encuentran estrenos nacionales e internacionales, así como filmes dedicados a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diversas.

Una de las franjas que destaca entre las propuestas para la agenda de este mes es la de las películas ganadoras del Premio Macondo 2025, el cual se ha posicionado como un reconocimiento a la excelencia del cine colombiano por parte de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El año pasado, la entrega de galardones de la XIII edición de este evento fue realizada el 2 de noviembre, en el Teatro Metropolitano de Medellín. Los premios contaron con 20 categorías, entre ellas, Mejor Dirección y Mejor Largometraje. Además, se incluyeron reconocimientos especiales, como el Premio Macondo de Honor.

Cuatro de las películas que se hicieron acreedoras a alguno de estos galardones serán parte de la cartelera de la Cinemateca durante enero. A continuación, conozca cuáles fueron las películas seleccionadas:

Este filme cuenta la historia del movimiento sufragista en Colombia, una agrupación poco conocida, pero que batalló incansablemente para que el derecho al voto femenino se convirtiera en una realidad para las colombianas. Los eventos de la película se desarrollan principalmente a partir de la figura de Esmeralda Arboleda, una de las lideresas de la causa, quien no solo debió enfrentarse a las exigencias patriarcales en el ámbito público, sino también a las tensiones en su vida privada y en el ejercicio de su maternidad.

La película fue la más galardonada de la XIII edición de los Premios Macondo, recibiendo nueve reconocimientos, entre ellos Mejor Largometraje, Mejor Guion y Mejor Dirección para Patricia Castañeda, actriz y cineasta caleña, que explora la identidad femenina a través de sus distintas producciones.

Matrioshka

Este filme aborda el drama intergeneracional de tres mujeres: Lucía, Julia y Ana, quienes se enfrentan a los conflictos y tensiones del pasado, cuando Ana decide volver a casa por un fin de semana, tiene que enfrentarse a las fracturas en el vínculo con su madre, Julia, mientras busca refugio en la figura de su abuela, Lucía. La película explora las complejidades de las relaciones familiares y cómo los reencuentros, aunque difíciles, pueden llegar a ser una puerta para la reconciliación.

“Matrioshka” fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF) y recibió una buena aceptación por parte del público de esa ciudad. Además, recibió el galardón a Mejor Música Original en los Premios Macondo. Su director fue Jorge Forero, cineasta colombiano y fundador de las productoras Marginal Cine y Burning Blue.

El pantera

La salsa colombiana llega a la pantalla grande con la historia de Gustavo García “El Pantera”, maestro trombonista del género, quien después de sacar un único disco en 1979, se alejó del ojo público. Este filme explora el deseo de García por regresar a la industria, con un nuevo álbum que le devolverá la esperanza de seguir haciendo música.

La película ganó el Premio Macondo a Mejor Canción Original y fue dirigida por Frank Benítez Peña, director colombiano, quien con sus proyectos ha participado en importantes eventos del mundo del séptimo arte, como el Long Beach Queer Film Festival y Smartfilms. La producción de “El Pantera” pudo desarrollarse gracias al estímulo de producción del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

La salsa vive

La salsa seguirá inundando la cartelera de la Cinemateca con la película “La salsa vive”, una producción que hace un recorrido completo por la historia de este género, empezando por las calles de Nueva York, hasta llegar a uno de los epicentros actuales de este tipo de música: Cali. El filme contó con la participación especial de estrellas reconocidas de la industria, como Rubén Blades, Henry Fiol, Alfredo Linares, Ángel Lebrón y el Grupo Niche, quienes, a partir de sus voces, llevarán a los espectadores a explorar el corazón de un género musical tan prolífico.

Esta producción fue la ganadora de tres Premios Macondo, entre los cuales se encuentra Mejor Largometraje Documental, Mejor Montaje y Mejor Sonido. Su director, Juan Carvajal, es un cineasta caleño, que se ha desempañado como fundador y director del Colombian Film Festival New York.