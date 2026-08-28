Juan Gabriel Vásquez gana el Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz 2026

Juan Gabriel Vásquez es autor de libros como "El ruido de las cosas al caer" y "Esto ha sucedido". Foto: Andres BO

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Juan Gabriel Vásquez suma un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria literaria. El escritor colombiano fue elegido ganador de la décima edición del Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz 2026, un galardón que entrega el distrito de Eunpyeong-gu, en Seúl.

“El jurado reconoció la manera en que su obra aborda, mediante una narrativa compleja y profundamente comprometida con la memoria, la violencia política y los traumas heredados de la historia contemporánea de Colombia”, se lee en el comunicado.

El premio fue creado en 2017 para preservar el legado del escritor coreano Lee Ho-chul y su aspiración de paz y reunificación. Desde entonces, distingue a autores cuya literatura contribuye a reflexionar sobre conflictos como “la guerra, la violencia, la discriminación, el desplazamiento y las divisiones sociales”.

En esta edición, el jurado reconoció la manera en que la obra de Vásquez aborda, mediante una narrativa “compleja y profundamente comprometida con la memoria, la violencia política y los traumas heredados de la historia contemporánea de Colombia”.

Vásquez es autor de El ruido de las cosas al caer, Esto ha sucedido, Volver la vista atrás y Los nombres de Feliza, entre otras obras. Su carrera también ha sido reconocida con premios como el Alfaguara de Novela, el International IMPAC Dublin Literary Award y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

El escritor fue escogido después de ocho rondas de evaluación realizadas entre enero y junio, en las que participaron especialistas de los ámbitos literario, académico y periodístico.

El Premio Lee Ho-chul por la Paz está acompañado de una estatuilla y una dotación de 40 millones de wones surcoreanos. Vásquez recibirá el galardón el próximo 18 de septiembre, durante una ceremonia en el Lee Ho-chul Book Concert Hall de Seúl.

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