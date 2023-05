La carta con la que Juan José Hoyos se despidió como columnista

Juan José Hoyos a publicado las novelas "Tuyo es mi corazón" y "El cielo que perdimos". Y los libros de reportajes "Sentir que es un soplo la vida" y "El oro y la sangre". Foto: Revista Semana

Como lo contó para este periódico hace algunos años, Juan José Hoyos comenzó a leer cuando era niño. Veía a su padre leyendo hasta la medianoche, acostado, junto a la luz de una lámpara, y se preguntaba: ¿qué le dicen a él esas letras? Cuando aprendió a leer, encontró la respuesta. También dijo que para él, el periodismo narrativo era pura literatura de urgencia. Era literatura escrita bajo la presión de los hechos, del tiempo, de los lectores. “Como dice Álvaro Cepeda Samudio, solo en eso estriba su diferencia con la obra literaria”.

Quien lo entrevistó en ese momento, le recordó una promesa que le había hecho a Ernesto Sábato: no se convertiría en periodista. Se le preguntó qué lo había llevado a incumplir esa promesa. Hoyos contestó: “Mi promesa a Sábato fue no volver a trabajar en un periódico. Y la he cumplido. Lo que no puedo es dejar de escribir. Y, de vez en cuando, lo que escribo se publica en un periódico. Tampoco puedo dejar de ser un periodista. Tendría que volver a nacer”.

“Camila hermosa: hace un par de años rodé por unas escalas del segundo al primer piso de mi casa. Me rompí un par de huesos. No pude volver a caminar durante mucho tiempo sino con la ayuda de un bastón o un hombro amigo. Luego me dio una hepatitis que casi me mata debido a los medicamentos que tuve que tomar para calmar el dolor de la caída. Todavía no he podido curarme por completo. Por último, apareció de nuevo en mi vida, como cuando nos conocimos, la peste del insomnio”, escribió el autor de las novelas Tuyo es mi corazón y El cielo que perdimos, en un texto publicado en el periódico El Colombiano, de Medellín.

El escritor y columnista recordó la carta de una persona que dijo llamarse “Camila”, y que acudió a él después de la lectura de “Tuyo es mi corazón”. La mujer contó que la experiencia le provocó “una especie de arrebato” que hizo que, sin saber por qué, terminara escribiéndole al autor, quien hizo una especie de respuesta para esta lectora anónima, quien la última vez que le escribió le dijo que se había mudado a Australia.

Hoyos explicó que, por motivos de salud, no podía seguir cumpliendo con la obligación de escribir un texto semanal para El Colombiano, aunque precisó que su despedida no era definitiva: “un insomnio despiadado me obligó a decirles adiós por un tiempo a los amigos lectores de las páginas de este periódico, que me ha dado cobijo durante veinte años de mi vida”.

“Hoy me veo obligado a despedirme de ellos y de vos porque un accidente convirtió mi vida en un pequeño infierno y ya no soy capaz de escribir cada semana, puntualmente, una crónica para que vos o ellos la lean”, dijo el autor paisa, quien también aclaró que su tiempo ahora lo usará escribiendo novelas, además de mencionar que la sensación que primaba a la hora de escribir el texto en cuestión, era la “gratitud”.

“Pronto me voy a un lugar más bien solitario a vivir mis últimos años, condenado al exilio feliz de los libros. Adiós, mujer sin nombre y sin rostro, pero por siempre amada. Hasta siempre, amiga del alma. Sabes que a pesar de esta despedida triste, como todas las despedidas, ya nadie más podrá separarnos”, concluyó el escritor.

“Juan José Hoyos no escribe para expertos. Quiere, sencillamente, invitar a otros a leer. Compartir su asombro, su regocijo, sus lecturas. Y el método es la seducción de la historia misma que ha leído. Cada ensayo no hace más que dibujar con palabras un homenaje tras otro a los escritores que ha elegido”, escribió Marianne Ponsford, sobre la más reciente publicación de Hoyos, “El libro de la vida”, editado por Sílaba.

Hoyos, entonces, se despidió de la publicación semanal, pero no de la escritura. Para este autor, nacido en 1953 y egresado de la Universidad de Antioquia, en la maleta de un periodista siempre deberá ir “un par de orejas, los ojos del alma y un corazón, además de una libreta de apuntes”. El autor de los libros de reportajes Sentir que es un soplo la vida y El oro y la sangre, opina que la literatura está muy lejos y muy cerca del periodismo: “muy lejos, en el presente. Muy cerca, en la vida y la obra de nuestros grandes narradores del pasado”, y la mejor manera de contar una historia, es “dejando que se cuente sola, tal como ella es”.

