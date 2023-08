Julio Cortázar, una vida en frases

PARIS, FRANCE : Argentinian writer Julio Cortazar poses at home in Paris, France, 27th November 1978. (Photo Ulf Andersen/Getty Images) Foto: Getty Images - Ulf Andersen

Julio Cortázar, nacido en Ixelles, Bélgica, en agosto de 1914. De nacionalidad argentina y francés, fue un escritor y traductor para la UNESCO, es considerado uno de los más innovadores para su tiempo. Se le reconoce por su forma de abordar el género de la novela y la poesía. En 1981 decidió adoptar la nacionalidad francesa, en protesta por la dictadura militar en su país, luego de que sus libros fueran prohibidos en Argentina.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran: “Rayuela”, “El examen”, “Bestiario”, “Historia de cronopios y de famas”, y más. Se encuentra entre los exponentes del boom latinoamericano, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Cortázar falleció en París, el 12 de febrero de 1984, a los 89 años, dos meses de haber visitado Argentina por última vez.

A continuación compartimos algunas de las frases célebres y reflexiones del autor:

- “La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”.

- “Si la personalidad humana no adquiere toda su fuerza, toda su potencia, entre las cuales lo lúdico y lo erótico son pulsiones fundamentales, ninguna revolución va a cumplir su camino”.

- “¡Música! Melancólico alimento para los que vivimos de amor”.

- “Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”.

- “Probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”.

- “Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra “madre” era la palabra “madre” y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba”.

- “La idiotez de decir: dispongo de poco tiempo. Cuando es el tiempo el que dispone poco o mucho de ti.”

- “[El jazz es] como un árbol que abre sus ramas a derecha, a izquierda, hacia arriba, hacia abajo, permitiendo todos los estilos, ofreciendo todas las posibilidades.”