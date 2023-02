Julio Sánchez Vanegas creó todo lo que quiso que existiera

El pasado 9 de febrero, Julio E. Sánchez Vanegas y su hijo, Julio Sánchez Cristo, recibieron el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano, del Círculo de Periodistas de Bogotá. Foto: Gerardo Gomez - GERARDO GOMEZ

Que no pontificaba. Que hacía. En vez de dictar cátedra, hacía. Les demostró a sus hijos y a todas aquellas personas que quisieron observarlo de cerca para aprender o seguirlo que nada era imposible, y no precisamente por algún asunto mágico, sino porque hacía todo lo que estuviese a su alcance para que lo que quisiera dejara de ser sueño y se convirtiera en algo para tocar, para entregar. Julio E. Sánchez Vanegas no daba consejos, daba ejemplo.

“Nunca le tuvo miedo a nada”, dice su hijo Gerardo Sánchez Cristo. La mayor enseñanza que le dejó su papá fue la certeza de que todo lo que quisiera hacer era posible, siempre, por más difícil que pareciera. Dice que él ni ninguno de sus hermanos se ha acercado al nivel de trabajo, realización y logros de su padre. Que no reduce lo que han logrado, pero que está convencido de que no le “llegan ni a los tobillos”: “Yo quisiera ser así, tener esa historia”. Afirma, además, que no podría decir nada malo de su padre, que no podría hablar de defectos y que, más allá de su trabajo, no recuerda que tuviese otras pasiones o distracciones.