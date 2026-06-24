“Veo el racismo y la violencia no como una tragedia; son lo normal de los seres humanos”

Junot Díaz nació el 31 de diciembre de 1968 en Santo Domingo, República Dominicana. Foto: Getty Images for The New Yorker - Andrew Toth

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¿Por qué recomendó leer “Cuánto oro esconden estas colinas”, de C. Pam Zhang? ¿Qué hizo en usted y qué podría hacer en sus nuevos lectores?

Porque pienso que este libro representa una historia fundamental, que deberíamos conocer todos. Todo el mundo conoce la historia del oeste americano, la cultura de los vaqueros, todas esas imágenes y esos estereotipos. Aquí Pam coge esas historias viejas y las desbarata y da otro punto de vista, muestra otra historia, otro país, otro mundo. Es súper importante porque no podemos sobrevivir con todas estas historias viejas, asquerosas, que no sirven. Necesitamos historias nuevas.

Estados Unidos, un país que justo empieza a construirse, pero que ya excluye a los recién llegados. Esta es la historia de Sam y Lucy, hijas de inmigrantes chinos, que, tras la muerte de sus padres, en plena fiebre del oro en California, se ven enfrentadas a un mundo hostil. La migración es difícil, pero la migración infantil es peor. Pareciera que pasan los años y cada día es más importante hablar, escribir y leer sobre este tema. ¿Por qué?

Porque la mayoría de los migrantes son niños. Esto es lo importante que hay que entender. Cuando se habla de inmigrantes, lo primero que todo el mundo dice con su política racista y xenofóbica es: “Nos están quitando los trabajos”. Pero, ¿qué? La mayoría de los migrantes son niños. Ellos no nos están quitando nada, tenemos que ayudarlos, aquí tenemos el futuro. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer.

Eso fue muy importante. Estos hermanos tienen primero que luchar con su relación y también con esta cuestión de quiénes somos. Los dos hermanos nacieron en USA, pero su papá no y sus ancestros no. “¿Quiénes somos? ¿Qué es este mundo que nos rechaza? ¿Cómo podemos llegar a la paz y a sentir que pertenecemos a este país?”. Todas son cuestiones fundamentales del libro y por eso me fascina.

Lea aquí la primera entrega de la entrevista: Junot Díaz: “Para escribir una novela, debo haber leído casi 200 libros”

Justamente esta novela pone sobre la mesa tantas formas de violencia como el racismo, el sexismo, la homofobia y tantas formas de discriminación… ¿Qué dice de nosotros los seres humanos tanta violencia?

¡Qué estamos locos! No hay duda, estamos locos. Nuestras sociedades están enfermas. Pero también tenemos muchísimo cariño, muchísimo amor y eso puede ayudar. Yo veo el racismo, la violencia, no como una tragedia, eso es lo normal de los seres humanos. Pero lo que es importante, supra normal, es ese cariño. Cómo ayudamos a gente desconocida, cómo un muchacho ajeno ayuda a tu abuelo y te das cuenta después. Todos estos actos tan lindos son lo que me interesa. Yo sé que el ritmo humano es cruel, pero la canción, la canción encima del ritmo no tiene madre, es una maravilla.

Ba, el padre de las hermanas, cuenta historias legendarias, y Sam parece haber heredado ese don. ¿Son las historias que contamos, y que nos contamos a nosotros mismos, el aspecto definitorio de quiénes somos?

Sí y no. Creo que uno nunca sabe cuáles son esas historias que le van a alimentar el alma. Claro, necesitamos cuentos e historias, pero también necesitamos tener relaciones con personas que nos quieran contar cosas. Ahora mismo, la mayoría de la gente está pegada a sus celulares, el único que cuenta algo es una máquina. También necesitamos esas relaciones tan importantes, tan generativo, ese intercambio humano, ¡qué cosa tan esencial! Es ahí donde entiendes lo profundo de la simpatía.

Usted también recomendó “Sula”, de Toni Morrison. ¿Por qué?

De Sula me interesó que su tema fuera la amistad entre mujeres. Hay muchas películas y novelas sobre la amistad entre hombres, aquí es entre mujeres. Tú puedes decir que el mundo se mueve por las mujeres, por sus amistades. Si hay un poder secreto, la energía secreta de este mundo, es la amistad entre mujeres.

¿Cuándo leyó el libro por primera vez?

Cuando estaba en la universidad, hace más de 30 años. Leo este libro cada año. Tengo cinco o seis novelas que leo todos los años y ésta es una de ellas. Es una novela que sucede en largo plazo, de dos amigas que nacen en una comunidad afrodescendientes, cada una viene de familias diferentes. Hay algo que les pasa al inicio de la novela, están jugando con un muchacho y por un acto de ellas, ese niño se ahoga en el río. Las dos sienten esa culpabilidad y cada una reacciona a su manera.

Creo que esta es una de las mejores novelas escritas en inglés y es lo mejor para entender la locura de Estados Unidos. Para mí, que tengo dos hermanas con relaciones interesantes, lindas pero difíciles, me sirvió para entender esa cuestión de cómo valoramos las relaciones entre las mujeres. Eso forma parte de la trama de esta novela y es maravilloso.

Encuentre aquí la segunda entrega de esta entrevista: Junot Díaz: “La lectura ayuda a soportar todo lo que es ser vulnerable, todos esos dolores”

A Toni Morrison en una entrevista le dijeron que “Sula” era un libro muy silencioso, ¿qué opina de esta afirmación?

Toda la razón. Mira, estamos hablando de idiomas y te mencioné que no soy muy bilingüe porque hablo inglés pero mi español está jodido, pero sí hay un idioma que domino y manejo muy bien y es el silencio, las cosas que la gente no dice. Entre las amigas se mantiene ese silencio sobre lo que le pasó a ese muchacho. Pero ese silencio es uno de muchos y para mí, eso forma la estructura principal de esta novela. Creo que a los latinos se pueden sentir muy identificados. Cada uno tiene muchos silencios, las familias, las culturas, todas las cosas que le suceden al ser humano.

¿Cómo ser individuo en una colectividad? ¿Qué decir de la sed de libertad de Sula?

Esta es la pregunta principal de todo el mundo. Tenemos que ser individuos, pero estar solo te vuelve loco. Las comunidades utilizan gente como Sula y, sin hacer spoilers, pero quienes la lean verán que Sula, alguien especial, difícil, medio artista, rebelde, ella quiere estar afuera de la comunidad, pero la comunidad la utiliza… Para entender la pregunta y conseguir la respuesta, una novela como “Sula” ayuda. Creo que es una lucha perpetua entre el individuo y su sociedad, entre tú y tu familia, entre tú y ser tu mismo, y tú como pareja. Nosotros no tenemos un formulario que nos ayude, o una ciencia que nos dicte cómo ser. Todos tenemos que negociar esta pregunta, cada mes y cada año de nuestra vida.

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